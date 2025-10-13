Typer Ekstraklasy: Trwa IV runda konkursu

Nie jest jeszcze za późno na dołączenie do Typera Ekstraklasy. Zarejestruj się, typuj i walcz o nagrody.

Po meczach reprezentacji czas wrócić do typowania spotkań Ekstraklasy. W poprzedniej rundzie najlepiej typowali „Kornik”, „winbumm21” i „Loryn”. Kto wygra w październiku? Przekonamy się po zakończeniu 13. kolejki Ekstraklasy. Zapraszamy do zabawy!

Partnerem naszego konkursu jest Wydawnictwo SQN posiadające w swojej ofercie m.in. książki o tematyce sportowej. Pełna oferta dostępna jest na stronie labotiga.pl.

Wspiera nas również bukmacher STS, który nowym klientom oferuje 222 zł bonusu za wytypowanie zwycięzcy dowolnego meczu Ekstraklasy. Sprawdź szczegóły promocji.

Nagrodzeni w III rundzie konkursu

miejsce uczestnik punkty nagroda 1 Kornik 178 książka sportowa od Wydawnictwa SQN 2 winbumm21 177 książka sportowa od Wydawnictwa SQN 3 Loryn 173 książka sportowa od Wydawnictwa SQN 4 Mario1906 173 książka sportowa od Wydawnictwa SQN 5 mate2123 173 książka sportowa od Wydawnictwa SQN

Nagrody w IV rundzie konkursu

1. miejsce książka o tematyce sportowej od Wydawnictwa SQN 2. miejsce książka o tematyce sportowej od Wydawnictwa SQN 3. miejsce książka o tematyce sportowej od Wydawnictwa SQN 4. miejsce książka o tematyce sportowej od Wydawnictwa SQN 5. miejsce książka o tematyce sportowej od Wydawnictwa SQN

Regulamin i punktacja

Przed przystąpieniem do konkursu zapoznaj się z jego Regulaminem Typera Ekstraklasy. Pamiętaj, że w Typerze mogą brać tylko osoby pełnoletnie. Punkty za każdy trafny typ naliczane będą w następujący sposób:

wynik meczu (1X2): 5 punktów

obie drużyny strzelą (tak/nie): 3 punkty

poniżej lub powyżej 2,5 gola (tak/nie): 3 punkty

Na podstawie zdobytych punktów będą tworzone rankingi poszczególnych rund. Będziemy też prowadzili klasyfikację generalną (ranking turniejowy) obejmującą mecze Ekstraklasy rozgrywane od 18/07/2025 do 15/12/2025.

I runda: 18/07/2025 – 28/07/2025 – zakończona

II runda: 01/08/2025 – 01/09/2025 – zakończona

III runda: 12/09/2025 – 29/09/2025 – zakończona

IV runda: 03/10/2025 – 27/10/2025 – w trakcie

V runda: 31/10/2025 – 15/12/2025

Mecze w IV rundzie konkursu

11. kolejka Ekstraklasy:

Lechia Gdańsk – Wisła Płock

Pogoń Szczecin – Piast Gliwice

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Widzew Łódź

Radomiak Radom – Zagłębie Lubin

Arka Gdynia – Cracovia

Jagiellonia Białystok – Korona Kielce

Raków Częstochowa – Motor Lublin

GKS Katowice – Lech Poznań

Górnik Zabrze – Legia Warszawa

12. kolejka Ekstraklasy:

Motor Lublin – GKS Katowice

Widzew Łódź – Radomiak Radom

Korona Kielce – Górnik Zabrze

Cracovia – Raków Częstochowa

Lech Poznań – Pogoń Szczecin

Jagiellonia Białystok – Arka Gdynia

Piast Gliwice – Lechia Gdańsk

Zagłębie Lubin – Legia Warszawa

Wisła Płock – Bruk-Bet Termalica Nieciecza

13. kolejka Ekstraklasy:

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Zagłębie Lubin

Motor Lublin – Widzew Łódź

Arka Gdynia – Piast Gliwice

Pogoń Szczecin – Cracovia

GKS Katowice – Korona Kielce

Raków Częstochowa – Lechia Gdańsk

Górnik Zabrze – Jagiellonia Białystok

Legia Warszawa – Lech Poznań

Radomiak Radom – Wisła Płock

Pytania i uwagi

Jeśli masz pytania lub uwagi do naszego konkursu to prosimy o wysłanie wiadomości na adres redakcja@goal.pl.