Typer Ekstraklasy: Trwa IV runda konkursu

Po meczach reprezentacji czas wrócić do typowania spotkań Ekstraklasy. W poprzedniej rundzie najlepiej typowali „Kornik”, „winbumm21” i „Loryn”. Kto wygra w październiku? Przekonamy się po zakończeniu 13. kolejki Ekstraklasy. Zapraszamy do zabawy!
Partnerem naszego konkursu jest Wydawnictwo SQN posiadające w swojej ofercie m.in. książki o tematyce sportowej. Pełna oferta dostępna jest na stronie labotiga.pl.
Wspiera nas również bukmacher STS, który nowym klientom oferuje 222 zł bonusu za wytypowanie zwycięzcy dowolnego meczu Ekstraklasy. Sprawdź szczegóły promocji.
Uwaga! Jeśli brałeś już udział w Typerze Ekstraklasy lub Typerze na Euro to nie musisz zakładać nowego konta na stronie typer.goal.pl. Również wcześniej utworzone ligi prywatne są nadal dostępne.
Nagrodzeni w III rundzie konkursu
|miejsce
|uczestnik
|punkty
|nagroda
|1
|Kornik
|178
|książka sportowa od Wydawnictwa SQN
|2
|winbumm21
|177
|książka sportowa od Wydawnictwa SQN
|3
|Loryn
|173
|książka sportowa od Wydawnictwa SQN
|4
|Mario1906
|173
|książka sportowa od Wydawnictwa SQN
|5
|mate2123
|173
|książka sportowa od Wydawnictwa SQN
Nagrody w IV rundzie konkursu
|1. miejsce
|książka o tematyce sportowej od Wydawnictwa SQN
|2. miejsce
|książka o tematyce sportowej od Wydawnictwa SQN
|3. miejsce
|książka o tematyce sportowej od Wydawnictwa SQN
|4. miejsce
|książka o tematyce sportowej od Wydawnictwa SQN
|5. miejsce
|książka o tematyce sportowej od Wydawnictwa SQN
Regulamin i punktacja
Przed przystąpieniem do konkursu zapoznaj się z jego Regulaminem Typera Ekstraklasy. Pamiętaj, że w Typerze mogą brać tylko osoby pełnoletnie. Punkty za każdy trafny typ naliczane będą w następujący sposób:
- wynik meczu (1X2): 5 punktów
- obie drużyny strzelą (tak/nie): 3 punkty
- poniżej lub powyżej 2,5 gola (tak/nie): 3 punkty
Na podstawie zdobytych punktów będą tworzone rankingi poszczególnych rund. Będziemy też prowadzili klasyfikację generalną (ranking turniejowy) obejmującą mecze Ekstraklasy rozgrywane od 18/07/2025 do 15/12/2025.
I runda: 18/07/2025 – 28/07/2025 – zakończona
II runda: 01/08/2025 – 01/09/2025 – zakończona
III runda: 12/09/2025 – 29/09/2025 – zakończona
IV runda: 03/10/2025 – 27/10/2025 – w trakcie
V runda: 31/10/2025 – 15/12/2025
Mecze w IV rundzie konkursu
11. kolejka Ekstraklasy:
Lechia Gdańsk – Wisła Płock
Pogoń Szczecin – Piast Gliwice
Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Widzew Łódź
Radomiak Radom – Zagłębie Lubin
Arka Gdynia – Cracovia
Jagiellonia Białystok – Korona Kielce
Raków Częstochowa – Motor Lublin
GKS Katowice – Lech Poznań
Górnik Zabrze – Legia Warszawa
12. kolejka Ekstraklasy:
Motor Lublin – GKS Katowice
Widzew Łódź – Radomiak Radom
Korona Kielce – Górnik Zabrze
Cracovia – Raków Częstochowa
Lech Poznań – Pogoń Szczecin
Jagiellonia Białystok – Arka Gdynia
Piast Gliwice – Lechia Gdańsk
Zagłębie Lubin – Legia Warszawa
Wisła Płock – Bruk-Bet Termalica Nieciecza
13. kolejka Ekstraklasy:
Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Zagłębie Lubin
Motor Lublin – Widzew Łódź
Arka Gdynia – Piast Gliwice
Pogoń Szczecin – Cracovia
GKS Katowice – Korona Kielce
Raków Częstochowa – Lechia Gdańsk
Górnik Zabrze – Jagiellonia Białystok
Legia Warszawa – Lech Poznań
Radomiak Radom – Wisła Płock
Pytania i uwagi
Jeśli masz pytania lub uwagi do naszego konkursu to prosimy o wysłanie wiadomości na adres redakcja@goal.pl.