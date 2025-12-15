Typer Ekstraklasy: Podsumowanie jesieni

Kończymy rywalizację w Typerze Ekstraklasy w 2025 roku. Sprawdź kto najlepiej typował mecze "najlepszej ligi świata"

Za nami ostatni etap jesiennej edycji Typera Ekstraklasy. Wyniki meczów rozgrywanych w listopadzie i w grudniu najlepiej typował użytkownik Barczi, który „uzbierał” aż 277 punktów. W rankingu obejmującym całą piłkarską jesień w Ekstraklasie triumfował z kolei WUZET (923 punkty). Gratulujemy!

Nagrodzeni w V rundzie konkursu

miejsce uczestnik punkty nagroda 1 Barczi 277 książka sportowa od Wydawnictwa SQN 2 hapcio 272 książka sportowa od Wydawnictwa SQN 3 Sakul7 255 książka sportowa od Wydawnictwa SQN 4 Mro8806 250 książka sportowa od Wydawnictwa SQN 5 BakJedrzej 249 książka sportowa od Wydawnictwa SQN

Regulamin i punktacja

Przed przystąpieniem do konkursu zapoznaj się z jego Regulaminem Typera Ekstraklasy. Pamiętaj, że w Typerze mogą brać tylko osoby pełnoletnie. Punkty za każdy trafny typ naliczane będą w następujący sposób:

wynik meczu (1X2): 5 punktów

obie drużyny strzelą (tak/nie): 3 punkty

poniżej lub powyżej 2,5 gola (tak/nie): 3 punkty

Na podstawie zdobytych punktów będą tworzone rankingi poszczególnych rund. Będziemy też prowadzili klasyfikację generalną (ranking turniejowy) obejmującą mecze Ekstraklasy rozgrywane od 18/07/2025 do 15/12/2025.

I runda: 18/07/2025 – 28/07/2025 – zakończona

II runda: 01/08/2025 – 01/09/2025 – zakończona

III runda: 12/09/2025 – 29/09/2025 – zakończona

IV runda: 03/10/2025 – 27/10/2025 – zakończona

V runda: 31/10/2025 – 15/12/2025 – zakończona

Pytania i uwagi

Jeśli masz pytania lub uwagi do naszego konkursu to prosimy o wysłanie wiadomości na adres redakcja@goal.pl.