Typer Ekstraklasy: Podsumowanie jesieni

Za nami ostatni etap jesiennej edycji Typera Ekstraklasy. Wyniki meczów rozgrywanych w listopadzie i w grudniu najlepiej typował użytkownik Barczi, który „uzbierał” aż 277 punktów. W rankingu obejmującym całą piłkarską jesień w Ekstraklasie triumfował z kolei WUZET (923 punkty). Gratulujemy!
Nagrodzeni w V rundzie konkursu
|miejsce
|uczestnik
|punkty
|nagroda
|1
|Barczi
|277
|książka sportowa od Wydawnictwa SQN
|2
|hapcio
|272
|książka sportowa od Wydawnictwa SQN
|3
|Sakul7
|255
|książka sportowa od Wydawnictwa SQN
|4
|Mro8806
|250
|książka sportowa od Wydawnictwa SQN
|5
|BakJedrzej
|249
|książka sportowa od Wydawnictwa SQN
Regulamin i punktacja
Przed przystąpieniem do konkursu zapoznaj się z jego Regulaminem Typera Ekstraklasy. Pamiętaj, że w Typerze mogą brać tylko osoby pełnoletnie. Punkty za każdy trafny typ naliczane będą w następujący sposób:
- wynik meczu (1X2): 5 punktów
- obie drużyny strzelą (tak/nie): 3 punkty
- poniżej lub powyżej 2,5 gola (tak/nie): 3 punkty
Na podstawie zdobytych punktów będą tworzone rankingi poszczególnych rund. Będziemy też prowadzili klasyfikację generalną (ranking turniejowy) obejmującą mecze Ekstraklasy rozgrywane od 18/07/2025 do 15/12/2025.
I runda: 18/07/2025 – 28/07/2025 – zakończona
II runda: 01/08/2025 – 01/09/2025 – zakończona
III runda: 12/09/2025 – 29/09/2025 – zakończona
IV runda: 03/10/2025 – 27/10/2025 – zakończona
V runda: 31/10/2025 – 15/12/2025 – zakończona
Pytania i uwagi
Jeśli masz pytania lub uwagi do naszego konkursu to prosimy o wysłanie wiadomości na adres redakcja@goal.pl.