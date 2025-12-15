Typer Ekstraklasy: Podsumowanie jesieni

16:23, 15. grudnia 2025
Redakcja Goal.pl
Redakcja Goal.pl Źródło:  typer.goal.pl

Kończymy rywalizację w Typerze Ekstraklasy w 2025 roku. Sprawdź kto najlepiej typował mecze "najlepszej ligi świata"

Za nami ostatni etap jesiennej edycji Typera Ekstraklasy. Wyniki meczów rozgrywanych w listopadzie i w grudniu najlepiej typował użytkownik Barczi, który „uzbierał” aż 277 punktów. W rankingu obejmującym całą piłkarską jesień w Ekstraklasie triumfował z kolei WUZET (923 punkty). Gratulujemy!

Partnerem naszego konkursu jest Wydawnictwo SQN posiadające w swojej ofercie m.in. książki o tematyce sportowej. Pełna oferta dostępna jest na stronie labotiga.pl.

Wspiera nas również bukmacher STS, który nowym klientom oferuje 222 zł bonusu za wytypowanie zwycięzcy dowolnego meczu Ekstraklasy. Sprawdź szczegóły promocji.

Nagrodzeni w V rundzie konkursu

miejsceuczestnikpunktynagroda
1Barczi277książka sportowa od Wydawnictwa SQN
2hapcio272książka sportowa od Wydawnictwa SQN
3Sakul7255książka sportowa od Wydawnictwa SQN
4Mro8806250książka sportowa od Wydawnictwa SQN
5BakJedrzej249książka sportowa od Wydawnictwa SQN

Regulamin i punktacja

Przed przystąpieniem do konkursu zapoznaj się z jego Regulaminem Typera Ekstraklasy. Pamiętaj, że w Typerze mogą brać tylko osoby pełnoletnie. Punkty za każdy trafny typ naliczane będą w następujący sposób:

  • wynik meczu (1X2): 5 punktów
  • obie drużyny strzelą (tak/nie): 3 punkty
  • poniżej lub powyżej 2,5 gola (tak/nie): 3 punkty

Na podstawie zdobytych punktów będą tworzone rankingi poszczególnych rund. Będziemy też prowadzili klasyfikację generalną (ranking turniejowy) obejmującą mecze Ekstraklasy rozgrywane od 18/07/2025 do 15/12/2025.

I runda: 18/07/2025 – 28/07/2025 – zakończona
II runda: 01/08/2025 – 01/09/2025 – zakończona
III runda: 12/09/2025 – 29/09/2025 – zakończona
IV runda: 03/10/2025 – 27/10/2025 – zakończona
V runda: 31/10/2025 – 15/12/2025 – zakończona

Pytania i uwagi

Jeśli masz pytania lub uwagi do naszego konkursu to prosimy o wysłanie wiadomości na adres redakcja@goal.pl.