Typer Ekstraklasy: III runda konkursu

Zanim przystąpimy do typowania wrześniowych meczów Ekstraklasy, należy przypomnieć najlepszych typerów II rundy. A w niej najlepiej typował „milek1910”, który zdobył 255 punktów. Na podium znaleźli się również „Wykuty-ze-Stali” (246 punktów) oraz „Tadeusz” (241 punktów). Gratulujemy! Już w piątek odbędą się pierwsze mecze zaliczane do III rundy Typera, na którą będą składały się spotkania rozgrywane od 12 do 29 września. Zapraszamy do zabawy!
Partnerem naszego konkursu jest Wydawnictwo SQN posiadające w swojej ofercie m.in. książki o tematyce sportowej. Pełna oferta dostępna jest na stronie labotiga.pl.
Uwaga! Jeśli brałeś już udział w Typerze Ekstraklasy lub Typerze na Euro to nie musisz zakładać nowego konta na stronie typer.goal.pl. Również wcześniej utworzone ligi prywatne są nadal dostępne.
Nagrodzeni w II rundzie konkursu
|miejsce
|uczestnik
|punkty
|nagroda
|1
|milek1910
|255
|książka sportowa od Wydawnictwa SQN
|2
|Wykuty-ze-Stali
|246
|książka sportowa od Wydawnictwa SQN
|3
|Tadeusz
|241
|książka sportowa od Wydawnictwa SQN
|4
|Manowar1974
|240
|książka sportowa od Wydawnictwa SQN
|5
|WUZET
|240
|książka sportowa od Wydawnictwa SQN
Nagrody w III rundzie konkursu
|1. miejsce
|książka o tematyce sportowej od Wydawnictwa SQN
|2. miejsce
|książka o tematyce sportowej od Wydawnictwa SQN
|3. miejsce
|książka o tematyce sportowej od Wydawnictwa SQN
|4. miejsce
|książka o tematyce sportowej od Wydawnictwa SQN
|5. miejsce
|książka o tematyce sportowej od Wydawnictwa SQN
Regulamin i punktacja
Przed przystąpieniem do konkursu zapoznaj się z jego Regulaminem Typera Ekstraklasy. Pamiętaj, że w Typerze mogą brać tylko osoby pełnoletnie. Punkty za każdy trafny typ naliczane będą w następujący sposób:
- wynik meczu (1X2): 5 punktów
- obie drużyny strzelą (tak/nie): 3 punkty
- poniżej lub powyżej 2,5 gola (tak/nie): 3 punkty
Na podstawie zdobytych punktów będą tworzone rankingi poszczególnych rund. Będziemy też prowadzili klasyfikację generalną (ranking turniejowy) obejmującą mecze Ekstraklasy rozgrywane od 18/07/2025 do 15/12/2025.
I runda: 18/07/2025 – 28/07/2025 – zakończona
II runda: 01/08/2025 – 01/09/2025 – zakończona
III runda: 12/09/2025 – 29/09/2025
IV runda: 03/10/2025 – 27/10/2025
V runda: 31/10/2025 – 15/12/2025
Mecze w III rundzie konkursu
8. kolejka Ekstraklasy:
Lechia Gdańsk – GKS Katowice
Lech Poznań – Zagłębie Lubin
Korona Kielce – Pogoń Szczecin
Wisła Płock – Cracovia
Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok
Motor Lublin – Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Legia Warszawa – Radomiak Radom
Widzew Łódź – Arka Gdynia
Raków Częstochowa – Górnik Zabrze
9. kolejka Ekstraklasy:
GKS Katowice – Cracovia
Wisła Płock – Jagiellonia Białystok
Radomiak Radom – Piast Gliwice
Arka Gdynia – Korona Kielce
Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Lech Poznań
Raków Częstochowa – Legia Warszawa
Zagłębie Lubin – Motor Lublin
Pogoń Szczecin – Lechia Gdańsk
Górnik Zabrze – Widzew Łódź
10. kolejka Ekstraklasy:
Wisła Płock – GKS Katowice
Korona Kielce – Lechia Gdańsk
Piast Gliwice – Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Cracovia – Górnik Zabrze
Widzew Łódź – Raków Częstochowa
Lech Poznań – Jagiellonia Białystok
Legia Warszawa – Pogoń Szczecin
Zagłębie Lubin – Arka Gdynia
Motor Lublin – Radomiak Radom
Pytania i uwagi
Jeśli masz pytania lub uwagi do naszego konkursu to prosimy o wysłanie wiadomości na adres redakcja@goal.pl.