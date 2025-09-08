Typer Ekstraklasy: III runda konkursu

Po przerwie na mecze reprezentacji do gry wraca Ekstraklasa. Wracamy też z naszym konkursem.

Zanim przystąpimy do typowania wrześniowych meczów Ekstraklasy, należy przypomnieć najlepszych typerów II rundy. A w niej najlepiej typował „milek1910”, który zdobył 255 punktów. Na podium znaleźli się również „Wykuty-ze-Stali” (246 punktów) oraz „Tadeusz” (241 punktów). Gratulujemy! Już w piątek odbędą się pierwsze mecze zaliczane do III rundy Typera, na którą będą składały się spotkania rozgrywane od 12 do 29 września. Zapraszamy do zabawy!

Nagrodzeni w II rundzie konkursu

miejsce uczestnik punkty nagroda 1 milek1910 255 książka sportowa od Wydawnictwa SQN 2 Wykuty-ze-Stali 246 książka sportowa od Wydawnictwa SQN 3 Tadeusz 241 książka sportowa od Wydawnictwa SQN 4 Manowar1974 240 książka sportowa od Wydawnictwa SQN 5 WUZET 240 książka sportowa od Wydawnictwa SQN

Nagrody w III rundzie konkursu

1. miejsce książka o tematyce sportowej od Wydawnictwa SQN 2. miejsce książka o tematyce sportowej od Wydawnictwa SQN 3. miejsce książka o tematyce sportowej od Wydawnictwa SQN 4. miejsce książka o tematyce sportowej od Wydawnictwa SQN 5. miejsce książka o tematyce sportowej od Wydawnictwa SQN

Regulamin i punktacja

Przed przystąpieniem do konkursu zapoznaj się z jego Regulaminem Typera Ekstraklasy. Pamiętaj, że w Typerze mogą brać tylko osoby pełnoletnie. Punkty za każdy trafny typ naliczane będą w następujący sposób:

wynik meczu (1X2): 5 punktów

obie drużyny strzelą (tak/nie): 3 punkty

poniżej lub powyżej 2,5 gola (tak/nie): 3 punkty

Na podstawie zdobytych punktów będą tworzone rankingi poszczególnych rund. Będziemy też prowadzili klasyfikację generalną (ranking turniejowy) obejmującą mecze Ekstraklasy rozgrywane od 18/07/2025 do 15/12/2025.

I runda: 18/07/2025 – 28/07/2025 – zakończona

II runda: 01/08/2025 – 01/09/2025 – zakończona

III runda: 12/09/2025 – 29/09/2025

IV runda: 03/10/2025 – 27/10/2025

V runda: 31/10/2025 – 15/12/2025

Mecze w III rundzie konkursu

8. kolejka Ekstraklasy:

Lechia Gdańsk – GKS Katowice

Lech Poznań – Zagłębie Lubin

Korona Kielce – Pogoń Szczecin

Wisła Płock – Cracovia

Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok

Motor Lublin – Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Legia Warszawa – Radomiak Radom

Widzew Łódź – Arka Gdynia

Raków Częstochowa – Górnik Zabrze

9. kolejka Ekstraklasy:

GKS Katowice – Cracovia

Wisła Płock – Jagiellonia Białystok

Radomiak Radom – Piast Gliwice

Arka Gdynia – Korona Kielce

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Lech Poznań

Raków Częstochowa – Legia Warszawa

Zagłębie Lubin – Motor Lublin

Pogoń Szczecin – Lechia Gdańsk

Górnik Zabrze – Widzew Łódź

10. kolejka Ekstraklasy:

Wisła Płock – GKS Katowice

Korona Kielce – Lechia Gdańsk

Piast Gliwice – Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Cracovia – Górnik Zabrze

Widzew Łódź – Raków Częstochowa

Lech Poznań – Jagiellonia Białystok

Legia Warszawa – Pogoń Szczecin

Zagłębie Lubin – Arka Gdynia

Motor Lublin – Radomiak Radom

Pytania i uwagi

