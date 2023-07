fot. Imago / Radosław Jóźwiak / CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Janusz Niedźwiedź

Na zakończenie niedzielnego grania Widzew Łódź zmierzy się z Pogonią Szczecin

Przed starciem z Portowcami wypowiedział się Janusz Niedźwiedź

Opiekun łodzian nie szczędził pochwał w kierunku teamu ze Szczecina

Trener Janusz Niedźwiedź przed spotkaniem Pogoń – Widzew

Widzew Łódź udanie zaczął nowy sezon ligowy, pozostawiając w pokonanym polu Puszczę Niepołomice (3:2). Na tej wygranej podopieczni Janusza Niedźwiedzia nie mają zamiaru poprzestać.

– W tym tygodniu przykładaliśmy wagę do innych rzeczy niż przed meczem z Puszczą, bo te zespoły prezentują różne style. Przygotowywaliśmy się z myślą o tym, co my chcemy zrobić, ale też o tym, co zrobi Pogoń. Ta drużyna ma wielu jakościowych zawodników, zarówno w pierwszym składzie, jak i na ławce – przekazał opiekun Widzewa na przedmeczowym briefingu prasowym.

– Rok temu w Szczecinie przegraliśmy po bardzo dobrym meczu, w Łodzi też zagraliśmy dobrze, ale tylko zremisowaliśmy. Po obu tych spotkaniach pozostał niedosyt, więc teraz będziemy chcieli wrócić z pełną pulą – dodał trener Niedźwiedź.

Starcie łodzian z Portowcami odbędzie się w niedzielę. Spotkanie zacznie się o godzinie 20:00.

