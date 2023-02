fot. PressFocus Na zdjęciu: Janusz Niedźwiedź

Widzew Łódź po trzech z rzędu remisach w 2023 roku wrócił na zwycięskie tory w piątkowy wieczór. W spotkaniu 21. kolejki PKO Ekstraklasy ekipa Janusza Niedźwiedzia rzutem na taśmę wygrała ze Śląskiem Wrocław. Po meczu opiekun beniaminka rozgrywek nie szczędził pochwał w kierunku swoich podopiecznych.

Widzew Łódź odniósł w piątek wieczorem 10. zwycięstwo w sezonie

Po zakończeniu spotkania podekscytowany sukcesem drużyny był trener Janusz Niedźwiedź

Widzewiacy do kolejnej potyczki przeciwko Legii Warszawa podejdą w dobrych nastrojach

Janusz Niedźwiedź skomentował mecz ze Śląskiem

Widzew Łódź dzięki piątkowej wygranej może pochwalić się bilansem 35 punktów na koncie. Jednocześnie ekipa z Piłsudskiego wyprzedza piątą Cracovię o trzy oczka. Bohaterem piątkowej batalii został Kristoffer Hansen, który w doliczonym czasie rywalizacji wykorzystał podanie od Bartłomieja Drągowskiego i skierował piłkę do siatki.

– Cieszymy się, bo to nasze pierwsze wiosenne zwycięstwo. Z jednej strony – w końcu, z drugiej – pracowaliśmy na nie w tym meczu. Pierwsza połowa była w naszym wykonaniu bardzo dobra, ale piłka nie wpadła do siatki. Musieliśmy poczekać aż do 92. minuty. Musimy docenić drużynę za to, że do końca wierzyła, choć w drugiej części nie układało się to tak, jak byśmy chcieli. Wierzyliśmy, walczyliśmy o tego gola i przechyliliśmy szalę na swoją korzyść – mówił Janusz Niedźwiedź cytowany przez oficjalną stronę internetową Widzewa Łódź.

Kristoffer Hansen w piątkowej batalii zdobył swoją drugą bramkę w jedenastym występie w tej kampanii PKO Ekstraklasy. Norweg zebrał kilka pochwał od trenera. Opiekun łodzian docenił także zawodników, którzy weszli na boisko z ławki.

– Gratulacje dla Kristoffera, bo zrobił w tej akcji bardzo dużo. Znalazł się dobrze w polu karnym i dał nam tego upragnionego gola. Chciałbym docenić wszystkich zmienników, bo dali nam na boisku to, czego od nich oczekiwaliśmy – powiedział 41-latek.

Koleje spotkanie Widzew rozegra na wyjeździe z Legią Warszawa. Mecz odbędzie się 24 lutego o godzinie 20:30.

