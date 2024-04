fot. PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Tułacz

Jedenasty remis w tej kampanii zaliczyła Puszcza Niepołomice

Na temat meczu wypowiedział się trener Tomasz Tułacz

Szkoleniowiec Żubrów wprost zapowiedział, że jego ekipa będzie chciała napsuć krwi kolejnym rywalom

Tomasz Tułacz po meczu Ruch Chorzów – Puszcza Niepołomice

Puszcza Niepołomice dzięki wywalczeniu punktu z Ruchem Chorzów legitymuje się bilansem 26 oczek. Jednocześnie do bezpiecznej w tabeli Korony Kielce zawodnicy Żubrów tracą tylko punkt. Opiekun niepołomiczan zachowuje cały czas spokój w kontekście walki o ligowy byt.

– Wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę z wagi tego meczu. Zawodnicy też czuli odpowiedzialność. W pierwszej połowie mecz był praktycznie bez sytuacji. W drugiej odsłonie Ruch stworzył dwie-trzy sytuacje bramkowe. My natomiast zaliczyliśmy dwie poprzeczki. Remis nie zadowala żadnej ze stron, ale traktujemy ten punkt jako zdobyty. Wciąż pozostajemy bez zwycięstwa, ale cały czas wierzymy, że się przełamiemy. Czapki z głów dla naszych kibiców – mówił trener Tomasz Tułacz na pomeczowej konferencji prasowej.

– To jest kolejny mecz, w którym tak naprawdę nie brakowało nam dużo, abyśmy wygrali. Szczególnie mam na myśli sytuacje, po których piłka wylądowała na poprzeczce. Brakuje nam doświadczenia. Te zespoły, które są dłużej w tej lidze niż my, to potrafią przepchać spotkania. Ruch optycznie miał dzisiaj więcej z gry, ale we wcześniejszych meczach mogliśmy sięgnąć po większą pulę punktową. Jesteśmy jednak absolutnym beniaminkiem. Na dzisiaj nie jesteśmy tam, gdzie chcielibyśmy tę ligę zakończyć. Będziemy natomiast chcieli napsuć krwi kolejnym rywalom, walcząc do końca – dodał szkoleniowiec Puszczy.

W następnej kolejce niepołomiczanie w roli gospodarza zmierzą się z Lechem Poznań. Mecz odbędzie w sobotę 13 kwietnia o godzinie 17:30.

