fot. Imago / Krzysztof Cichomski / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Jens Gustafsson

Nie zwalnia tempa Pogoń Szczecin pod wodzą Jensa Gustafssona

Po wygranym starciu z Widzewem Łódź (2:1) swoim komentarzem podzielił się opiekun Portowców

Ekipa z Twardowskiego w sezonie 2023/2024 wygrała trzecie z rzędu spotkanie

Jens Gustafsson podsumował mecz z Widzewem

Pogoń Szczecin ma za sobą trzy spotkania w nowym sezonie i ani razu się nie potknęła. Mimo że Portowcy nie zaczęli dobrze niedzielnej potyczki w ramach drugiej kolejki PKO Ekstraklasy, to finalnie wywiązali się z roli faworytów.

– Zaczęliśmy ten mecz w bardzo słaby sposób. Czekaliśmy na prezenty od przeciwnika, nie wpływaliśmy na przebieg gry w taki sposób, w jaki chcielibyśmy to robić. W ciągu pierwszej połowy zaczęliśmy grać jednak coraz lepiej – rzekł trener Jens Gustafsson cytowany przez Widzew.com.

– Pomimo tego, że do przerwy przegrywaliśmy, to zasługiwaliśmy, żeby już wtedy prowadzić kilkoma bramkami. Drugą część zaczęliśmy bardzo dobrze, bardzo ciężko pracowaliśmy na zwycięstwo do samego końca spotkania. Wszyscy piłkarze poświęcali się maksymalnie dla dobra drużyny. Jestem dumny z każdego zawodnika oraz wdzięczny za doping z trybun. To było niesamowite przeżycie – dodał opiekun Pogoni.

W następnej kolejce szczeciński zespół czeka batalia ze Śląskiem Wrocław. Niewykluczone jednak, że spotkanie zostanie przełożone z powodu rozegrania spotkania w europejskich pucharach przez Portowców.

