To może być dłuższa przerwa. Papszun wyjawił i zaniepokoił kibiców

15:33, 11. lutego 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Legionisci.com

Legia Warszawa walczy o utrzymanie w PKO Ekstraklasie. Kolejne tygodnie mogą okazać się decydujące, ale Marek Papszun będzie musiał sobie radzić bez Pawła Wszołka, o czym poinformował na konferencji prasowej cytowany przez serwis "Legionisci.com".

Marek Papszun
Legia bez Wszołka na kolejne tygodnie

Legia Warszawa w tym sezonie prezentuje się bardzo słabo, a momentami chyba nawet tragicznie. Zespół Marka Papszuna przed kilkoma dniami był o krok od drugiej ligowej porażki w 2026 roku, ale w samej końcówce meczu z Arką Gdynia udało się uratować remis. To jednak nadal zbyt mało, aby walczyć o wydostanie się ze strefy spadkowej. Bez natychmiastowej poprawy wyników, skuteczności oraz gry, sytuacja może okazać się wkrótce bardzo trudno.

Pomóc w wydostaniu się z nizin PKO Ekstraklasy ma sprowadzenie nowego napastnika. Zostanie nim najpewniej Rafał Adamski. I choć wydaje się, że to plus dla ekipy z Łazienkowskiej, to jednocześnie na dzisiejszej konferencji prasowej Marek Papszun przekazał złe wieści ws. stanu zdrowia Pawła Wszołka. Wahadłowy lub też skrzydłowy Wojskowych najprawdopodobniej będzie pauzował dłużej, niż pierwotnie zakładano.

Przerwa Wszołka może być dłuższa. Będzie to pewnie kilka tygodni – powiedział Marek Papszun na konferencji prasowej cytowany przez serwis „Legionisci.com”.

Paweł Wszołek w tym sezonie rozegrał w sumie do tej pory 32 mecze, w których zdobył cztery gole oraz zanotował cztery asysty. Łącznie dla Legii Warszawa ten 33-letni reprezentant Polski ma ponad 240 gier. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 350 tysięcy euro.

