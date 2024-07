Media: Pomocnik mistrzów Polski wraca do zdrowia

Taras Romanczuk w następnym tygodniu wróci do treningów z resztą drużyny - podał portal "TVP Sport". Pomocnik Jagiellonii Białystok i ze względu na uraz zagrał tylko w jednym meczu na Euro 2024.

PressFocus Na zdjęciu: Taras Romanczuk

Taras Romanczuk wraca do treningów po kontuzji

Taras Romanczuk zdobył mistrzostwo z Jagiellonią Białystok w zeszłym sezonie. Defensywny pomocnik zasłużył na powołanie od Michała Probierza na mistrzostwa Europy 2024. Kapitan Jagi wystąpił przeciwko Holandii (1:2), ale boisko opuścił w 55. minucie. Przeciwko Austrii i Francji już nie wyszedł murawę, ponieważ zmagał się z urazem mięśniowym, którego doznał podczas jednego z treningów.

Nowe wieści na temat zdrowia reprezentanta Polski przekazał Robert Bońkowski z “TVP Sport”. 32-latek przebywa jeszcze na wakacjach. – Środkowy pomocnik Jagiellonii wróci w przyszłym tygodniu do treningów. Romanczuk wyleczył uraz, czuje się dobrze i już przygotowuje indywidualne rozpiski treningowe, by wrócić na czas do pierwszego składu mistrzów Polski – wyjawił dziennikarz.

Zawodnik Jagiellonii w zeszłym sezonie rozegrał łącznie w 35 spotkaniach, zdobywając jedną bramkę. Dołożył również sześć asyst. Jego kontrakt z Dumą Podlasia obowiązuje do połowy 2026 roku.

Białostocczanie pierwszy mecz w PKO Ekstraklasie zagrają u siebie z Puszczą Niepołomice. Spotkanie zaplanowane jest na 19 lipca o godz. 18:00.