Nicola Zalewski znalazł się w kręgu zainteresowań Juventusu, o czym informuje Attilio Malena. 22-letni piłkarz od jakiegoś czasu jest wypychany z AS Romy.

Sportimage Ltd/Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Nicola Zalewski może trafić do Juventusu!

O odejściu Nicoli Zalewskiego z AS Romy mówi się już od dłuższego czasu. Polski piłkarz nie jest do końca przewidziany w filozofii gry preferowanej przez trenera Daniele De Rossiego i klub – jeśli znajdzie się chętny – nie będzie robił problemów, aby jego wychowanek odszedł do innego zespołu. W tej kwestii wymienia się sporo ekip z Serie A oraz pojedyncze drużyny z innych lig. Wiadomo jednak, że sam 22-latek wolałby pozostać w Włoszech.

I wydaje się, że nadarzyła się do tego kapitalna okazja. Po dobrych trzech meczach na Euro 2024, gdzie Zalewski był wiodącą postacią reprezentacji Polski miał on trafić na celownik Juventusu, o czym donosi Attilio Malena na platformie X (dawniej Twitter). Klub z Turynu myśli o graczu AS Romy jako o dobrym, tanim, jakościowym i perspektywicznym wzmocnieniu lewej strony boiska.

Nicola Zalewski pomimo młodego wieku ma już spory bagaż doświadczeń na najwyższym poziomie. Polak rozegrał już ponad 100 spotkań w barwach AS Romy. Jego umowa z klubem z Wiecznego Miasta wygasa wraz z końcem czerwca 2025 roku. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na około 12 milionów euro. W minionym sezonie rozegrał 33 mecze, w których zanotował cztery asysty.

