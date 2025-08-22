Polska jest liderem rankingu krajowego UEFA na obecnym etapie rozgrywek 2025/2026. Punkty zdobyte przez Legię, Jagiellonię i Raków przybliżają nasz kraj do historycznego miejsca.

eric mccowat / Alamy Na zdjęciu: Jean-Pierre Nsame

Legia, Jagiellonia i Raków dały kolejne punkty

Wszystkie trzy polskie drużyny, które występują w Lidze Konferencji, odniosły zwycięstwa w pierwszych meczach 4. rundy eliminacji. Wpadkę zanotował jedynie grający w Lidze Europy Lech Poznań. Mistrzowie Polski przegrali aż 1:5 z KRC Genk i tym samym nie dostarczyli punktów do krajowego rankingu UEFA.

Porażka oraz trzy zwycięstwa oznaczają, że Polska zdobyła 0,75 punktu. To najlepszy wynik spośród krajów zajmujących miejsca 11-16. Ponadto w tym sezonie w Europie żaden inny kraj nie zdobył tylu punktów do rankingu. Oczywiście to się zmieni po dołączeniu czołowych drużyn do rozgrywek.

Punkty zdobyte przez kraje z miejsc 11-16 w tym tygodniu:

Grecja – 0,300 Norwegia – 0,600 Polska – 0,750 Dania – 0,500 Austria – 0,200 Szwajcaria – 0,500

Polska ma coraz mniejszą stratę w rankingu UEFA do miejsc 12-13. Biorąc pod uwagę fakt, że wszystkie polskie ekipy mają dużą szansę dostania się do fazy ligowej Ligi Konferencji, awans na wyższe pozycje jest naprawdę realny. To byłby historyczny wyczyn, bo Polska jeszcze nigdy nie miała dwóch drużyn z automatycznym awansem do pucharów.

Ranking krajowy UEFA – miejsca 10-16:

Czechy – 39,100 Grecja – 35,812 Norwegia – 35,287 Polska – 35,125 Dania – 33,231 Austria – 31,450 Szwajcaria – 30,100

Co dają poszczególne miejsca w rankingu UEFA?

Ranking UEFA decyduje o liczbie klubów w pucharach i rundach eliminacji za dwa lata. Miejsce 15. daje pięć klubów, w tym dwa w eliminacjach Ligi Mistrzów. Miejsce 14. zapewnia mistrzowi start w od razu IV rundzie eliminacji LM. Miejsce 12. daje dodatkowo dwa kluby w eliminacjach Ligi Europy (LE), jeden od ostatniej rundy.