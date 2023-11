"Zadzwonił do mnie dziennikarz z Holandii z zapytaniem o ten mecz. I porównałem go do pojedynku Ajaxu z Feyenoordem" - powiedział szkoleniowiec Lecha Poznań na konferencji prasowej.

IMAGO / Zuma Wire / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: John Van Den Brom

Już w niedzielę o godzinie 17:30 będziemy świadkami klasyku Ekstraklasy

Legia Warszawa podejmie Lecha Poznań

Przed tym meczem głos zabrał John van den Brom

“Legia wygrała ostatnie trzy mecze w pełni zasłużenie”

Już w najbliższą niedzielę czeka nas prawdziwy hit PKO Ekstraklasy. Legia Warszawa na własnym obiekcie podejmie zespół Lecha Poznań. Dwa najlepsze kluby ostatniej dekady zmierzą się będąc na nieco przeciwnych biegunach ligowej rzeczywistości. Kolejorz zajmuje miejsce na podium i walczy o tytuł. Takie same ambicje mają Wojskowi, ale ci są obecnie w lekkim kryzysie łącząc ligę z pucharami. Stąd też można spodziewać się zaciętej rywalizacji. Głos przed spotkaniem zabrał John van den Brom.

– Zawodnicy chcą takie mecze rozgrywać co tydzień. Zadzwonił do mnie dziennikarz z Holandii z zapytaniem o ten mecz. I porównałem go do pojedynku Ajaxu z Feyenoordem – powiedział szkoleniowiec Lecha Poznań.

– Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani fizycznie. Chcemy wygrać to spotkania na naszych zasadach. Gra ofensywna jest w DNA klubu, dlatego nie zakładam, że to Legia będzie częściej w posiadaniu piłki. Dla mnie ten aspekt jest niezwykle ważny, bo posiadając piłkę, możemy kreować sytuacji. Legia wygrała ostatnie trzy mecze w pełni zasłużenie. Zwycięstwa nie były wynikiem jakiegoś szczęścia, ale wynikały z dużej jakości drużyn – dodał.

