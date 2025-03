Mateusz Porzucek/ PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Pogoń znowu bez zwycięstwa

Śląsk Wrocław – Pogoń Szczecin to spotkanie, które zamykało piątkową odsłonę 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zdecydowanym faworytem tego pojedynku byli podopieczni Roberta Kolendowicza, którzy przed tą serią gier zajmowali 5. lokatę.

Jednak to gospodarze, zamykający ligową stawkę, jako pierwsi wpisali się na listę strzelców. W 49. minucie Assad Al Hamlawi otrzymał świetne podanie od Jakuba Jezierskiego i pokonał niepewnie interweniującego Valentina Cojocaru. Golkiper Portowców nie do końca wiedział jak zareagować w starciu z napastnikiem Wojskowych, który zaskoczył go podcinką.

Przez chwilę mieliśmy niespodziankę we Wrocławiu! 🤯 @SlaskWroclawPl prowadził z Pogonią! 🔥 Znakomite podanie Jezierskiego, a potem świetne przyjęcie i wykończenie Al Hamlawiego! 🎯



📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT, CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/D6jVKvYRr7 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 7, 2025

Pogoń odpowiedziała już dziewięć minut później. Leonardo Koutris wypatrzył wbiegającego w szesnastkę Efthymiosa Koulourisa, a ten popisał się precyzyjnym strzałem po ziemi. Rafał Leszczyński wyciągnął się jak struna, ale nie zatrzymał piłki zmierzającej przy słupku.

"Piękne greckie wesele"! 🇬🇷 Koutris do Koulourisa i napastnik @PogonSzczecin z kolejnym golem w tym sezonie! 👏🔝



📺 Mecz we Wrocławiu trwa w CANAL+ SPORT, CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/yXeNOev2XN — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 7, 2025

Spotkanie na Tarczyński Arena zakończyło się remisem 1:1. Śląsk z dorobkiem 15 oczek nadal jest ostatni, natomiast Pogoń ma na koncie 40 punktów i awansowała na 4. lokatę.

Śląsk Wrocław – Pogoń Szczecin 1:1 (0:0)

Al Hamlawi 49′ – Koulouris 58′