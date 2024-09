Śląsk Wrocław zajmuje obecnie ostatnie miejsce w ligowej tabeli i do tej pory jeszcze nie wygrał meczu. Piotr Janas z "Gazety Wrocławskiej" w programie "Przegląd Ligowy" poinformował o tym, jak wygląda sytuacja szkoleniowca.

Śląsk Wrocław zwolni Jacka Magierę? Jasne informacje

Śląsk Wrocław w tym sezonie radzi sobie bardzo, ale to bardzo słabo. Ekipa prowadzona przez Jacka Magierę w ogóle nie przypomina tego zespołu, który jeszcze kilka miesięcy temu sięgał po wicemistrzostwo Polski. Drużyna srebrnych medalistów została dużej mierze rozsprzedana, z klubu odszedł m.in. Erik Exposito oraz Nahuel Leiva. Tym samym klub stracił praktycznie całą ofensywną siłę i potrzeba czasu, żeby drużyna na nowo się odbudowała.

Niemniej pozycja Śląsk Wrocław w ligowej tabeli i tak jest dramatyczna. Ostatnie miejsce w tabeli i zero zwycięstw w tym sezonie ligowym to rezultat, który musi stawiać pytanie o przyszłość Jacka Magiery i jego sztabu szkoleniowego. Bo choć kibice stoją raczej murem za swoim szkoleniowcem, to często władze klubów myślą zupełnie inaczej. W tym przypadku jest jednak inaczej. Piotr Janas z “Gazety Wrocławskiej” w programie “Przegląd Ligowy” poinformował o tym, jak wygląda sytuacja szkoleniowca. Przekazał, że Jacek Magiera może spać spokojnie.

– Pozycja Jacka Magiery w Śląsku nadal jest bardzo mocna, bo we Wrocławiu wszyscy rozumieją, że poprzednia drużyna po prostu się rozpadła i potrzeba czasu, żeby nowa zaczęła jakkolwiek funkcjonować – powiedział dziennikarz w w programie “Przegląd Ligowy”.

