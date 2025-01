Śląsk negocjuje z nowym graczem. Ma pomóc w utrzymaniu

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Marc Llinares

Śląsk pozyska Hiszpana z ligi szwedzkiej?

Śląsk Wrocław znalazł się w niezwykle trudnej sytuacji. Właściwie można powiedzieć, że jest w beznadziejnej. Drużyna, która jeszcze kilka miesięcy temu cieszyła się ze srebrnego medalu za wicemistrzostwo Polski i rywalizowała w eliminacjach do europejskich pucharów, dziś stoi na krawędzi spadku do Betclic 1. ligi. A według części ekspertów jest już nawet jedną nogą na zapleczu elity. Wrocławianie zakończyli rundę jesienną na ostatnim miejscu w PKO Ekstraklasie, tracąc aż osiem punktów do bezpiecznej pozycji.

Dlatego też w klubie w czasie zimowego okienka transferowego chcą zrobić wszystko, aby dać sobie szansę na uratowanie elity dla Wrocławia. Konieczne są do tego transfery. Jeden z nich wkrótce może się wydarzyć. Jak poinformował Karol Bugajski z “Przeglądu Sportowego i Onetu” do Śląska dołączyć może Marc Llinares ze szwedzkiego Hammarby. Hiszpański lewy obrońca ma być alternatywą dla Conrado, którego klub chciał pozyskać, ale finalnie z takiego rozwiązania się wycofał.

Marc Llinares w tym sezonie rozegrał jedno spotkanie. W poprzednim ma na koncie z kolei 12 występów i jednego gola. Wcześniej występował także w rodzimej lidze, gdzie na poziomie niższych lig hiszpańskich reprezentował barwy Osassuny B, Albacete oraz Algeciras. Serwis Transfermarkt wycenia go na 300 tysięcy euro.

