Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Jacek Zieliński, Goncalo Feio

Legia Warszawa zwolni Feio i Zielińskiego?!

Legia Warszawa w tym sezonie jak do tej pory radzi sobie dość przeciętnie. Zespół prowadzono przez Goncalo Feio awansował do fazy ligowej Ligi Konferencji Europy, ale w PKO Ekstraklasie idzie mu już znacznie gorzej. Wojskowi po dziewięciu rozegranych meczach zajmują tylko 8. miejsce w lidze, a to powoduje, że w klubie zaczyna robić się coraz bardziej gorąco.

W dodatku sama osoba Goncalo Feio jest, jakby to powiedzieć, dość kontrowersyjna. Portugalski szkoleniowiec swoimi wypowiedziami, gestami oraz całym zachowaniem raczej prowokuje do dyskusji na temat jego osoby, a nie gry zespołu. Nie może więc dziwić, że część środowiska piłkarskiego bardzo mocno krytykuje postawę Feio. Podobnie zresztą jak Jacka Zielińskiego, który w odczuciu pewnej grupy kibiców również nie staje na wysokości zadania.

Dlatego też wydaje się, że w Legii Warszawa, jeśli wyniki nie ulegną poprawie, wkrótce może dojść do sporej rewolucji. Według informacji przekazanych przez “Sport.pl”, pozycja Goncalo Feio w klubie z Łazienkowskiej jest zagrożona. Nie jest tak, że trener gra obecnie o posadę, ale brak polepszenia wyników może skutkować jego zwolnieniem. A nowego szkoleniowca może wybrać już nowy dyrektor sportowy, bowiem również fotel Jacka Zielińskiego zaczyna dość mocno się podgrzewać. Jak przekazuje “Sport.pl” nadchodzi czas oceny jego pracy, a ta może być negatywna.

