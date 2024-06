Łukasz Gerstenstein przedłużył właśnie swoją umowę ze Śląskiem Wrocław aż do końca czerwca 2027 roku. W ubiegłym sezonie 19-letni wahadłowy był wypożyczony do Stali Mielec.

Sipa US Alamy Na zdjęciu: Łukasz Gerstenstein

Wychowanek wraca ze Stali Mielec

Śląsk Wrocław ma za sobą dobry sezon. Ekipa Jacka Magiery zajęła drugie miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy, a co za tym idzie zdobyła wyczekiwane wicemistrzostwo Polski. Choć wśród kibiców może przewijać się lekki niedosyt, bowiem jeszcze po rundzie jesiennej Wojskowi zimowali na pierwszym miejscu w stawce i wówczas wydawało się, że to oni, a nie Jagiellonia, są faworytem do wygrania ligi. Rzeczywistość potoczyła się jednak inaczej.

Niemniej przed dyrektorem sportowym Śląska Wrocław oraz całym sztabem szkoleniowym wrocławian bardzo wymagające zadnie. Trzeba bowiem zbudować mocną kadrę na grę na trzech frontach. Wśród pierwszych transferów do klubu tego lata znaleźli się Simon Schierack oraz Serafin Szota. Warto jednak odnotować także fakt powrotu z wypożyczenia ze Stali Mielec Łukasza Gerstensteina. 19-letni pomocnik lub też wahadłowy wrócił do macierzystego klubu i z miejsca podpisał nową umowę do końca czerwca 2027 roku. Jak poinformował klub, odrzucił on przy tym oferty z innych drużyn.

Na wypożyczeniu w Mielcu Gerstenstein był podstawowym zawodnikiem. W sezonie 2023/24 rozegrał w sumie 25 spotkań, co przełożyło się na 1 320 minut w PKO BP Ekstraklasie. Do tego dorobku dorzucił także dwie bramki oraz dwie asysty. To, co wzbudza u prawego wahadłowego największe emocje, to niesamowite przygotowanie motoryczne i warunki biegowe.

Czytaj więcej: Milik na celowniku znanego klubu! Chcą wykorzystać szansę