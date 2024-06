Giuseppe Maffia/Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Rozmowy z Besiktasem wkrótce

O przyszłości Arkadiusza Milika dyskutuje się już od dłuższego czasu. Polski napastnik ma być wypychany z Juventusu Turyn, który chce znaleźć na jego pozycję kogoś lepszego, tańszego w utrzymaniu i w dodatku młodszego. 30-latek w tym sezonie rozegrał dla Starej Damy 36 spotkań, w których zdobył osiem bramek i zanotował jedną asystę. Przez większość czasu był on jednak tylko rezerwowym, a szansę w pierwszej jedenastce dostawał tylko sporadycznie.

Aktualna umowa reprezentanta Polski z klubem z Piemontu wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku, ale wiele wskazuje na to, że nie będzie to jego data odejścia z Juventusu, bowiem wszystko rozstrzygnie się wcześniej. Być może nawet tego lata. Według informacji przekazanych przez turecki serwis “61saat”, Milik znalazł się w kręgu zainteresowań Besiktasu. Jak donoszą dziennikarze, wkrótce ma dojść do spotkania przedstawicieli klubu znad Bosforu oraz przedstawicieli napastnika z Polski.

Turcy poszukują nowego napastnika po tym, jak swojej umowy nie przedłużył Cenk Tosun, a nie do końca jasna jest również przyszłość Vincenta Aboubakara. Besikatas to 6. drużyna zakończonego sezonu ligi tureckiej. Co ciekawe, przez pewien czas zespół ten prowadził dobrze znany w Polsce Fernando Santos, ale efekt był podobnie marny, jak w reprezentacji Polski. Gra tam też Ernest Muci, który jeszcze jakiś czas temu był gwiazdą Legii Warszawa oraz całej PKO Ekstraklasy.

