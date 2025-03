fot. Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Robert Kolendowicz

Robert Kolendowicz podsumował spotkanie Śląsk – Pogoń

Pogoń Szczecin zmaga się z różnymi kłopotami organizacyjnymi. Ostatnio jest to związane ze zmianą właściciela. W mediach pojawiły się różne niepokojące wieści w tej sprawie. W każdym razie drużyna spisywała się bardzo solidnie. Ostatnio jednak klub wpadł w dołek. Po remisie ze Śląskiem Wrocław (1:1) rozczarowania nie krył szkoleniowiec Portowców.

– Myślę, że żaden zespół nie jest zadowolony z punktu. Pewnie Śląsk w tym momencie bardziej potrzebuje oczek, ale my mamy swoje ambicje i chcemy wygrywać. Z pewnością stać nas na lepszą grę – rzekł Robert Kolendowicz cytowany przez PogonSzczecin.pl.

– Mieliśmy dobre wejście w to spotkanie. Od początku kreowaliśmy sytuacje podbramkowe, szkoda, że nie umieliśmy ich finalizować. Gdyby to się udało, grałoby się łatwiej. Z drugiej strony było dużo stałych fragmentów gry, które musieliśmy bronić. Z tego jestem zadowolony, że byliśmy w tym skuteczni. Poza tym jestem zadowolony, że po stracie gola udało nam się odrobić, co ostatnio w takich przypadkach nie udawało nam się często. To pozytywy, które zabieramy do Szczecina. Oczywiście, jest niedosyt, ale szanujemy ten punkt i nastawiamy się już na mecz z Cracovią – dodał trener.

Zespół ze Szczecina ostatnie starcie przed reprezentacyjną przerwą rozegra w roli gospodarza. Mecz odbędzie się 14 marca o godzinie 20:30.

