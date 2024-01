21-letni Kacper Skwierczyński został właśnie wypożyczony z Ruchu Chorzów do irlandzkiego Waterford FC. Skrzydłowy pozostanie tam do końca roku, a klub zagwarantował sobie opcję wykupu Polaka.

Kacper Skwierczyński został wypożyczony z Ruchu Chorzów

Skrzydłowy najbliższy rok spędzi w irlandzkim Waterford FC

21-latek w tym sezonie wystąpił w sześciu meczach

Rok na wypożyczeniu

Ruch Chorzów w czasie zimowej przerwy przegrupowuje swoje szeregi tak, aby możliwie najlepiej przygotować się do wiosennej batalii o pozostanie w PKO Ekstraklasie. Beniaminek znalazł się w trudnym, ale jeszcze nie beznadziejnym położeniu. Pomóc w wydostaniu się ze strefy spadkowej ma nie tylko nowy trener Janusz Niedźwiedź, ale i transfery m.in. Roberta Dadoka. Jednak żeby ktoś mógł przyjść do klubu, to ktoś musi z niego odejść.

Waterford FC are excited to announce the signing of winger Kacper Skwierczynski on a season-long loan from @RuchChorzow1920.



Welcome to Waterford, Kacper 🤝#WaterfordFC — Waterford FC (@WaterfordFCie) January 24, 2024

Tak też się dzieje w Chorzowie. Do chociażby Tomasza Swędrowskiego, który przeniósł się do Wieczystej Kraków dołączył właśnie Kacper Skwierczyński. 21-letni skrzydłowy “Niebieskich” w tym sezonie rozegrał raptem sześć spotkań i 201 minut, a to poskutkowało wypożyczeniem do końca roku z opcją wykupu do irlandzkiego Waterford FC. Klub z Wysp Brytyjskich jest beniaminkiem tamtejszej ekstraklasy.

