Zdjęcie kontekstowe: Brema, Niemcy. 22 listopada 2026 r. Zawodnik Marco Friedl (Brema) świętuje zdobycie gola podczas meczu Bundesligi – SV Werder Brema kontra Hamburger SV (wynik 4–0), rozegranego 22 listopada 2026 r. na stadionie Weser w Bremie. — Ralph Metzger/Alamy Live News Credit: Ralph Metzger/Alamy... / Ralph Metzger, Ralph Metzger / alamy Na zdjęciu: Brema, Niemcy. 22 listopada 2026 r. Zawodnik Marco Friedl (Brema) świętuje zdobycie gola podczas meczu Bundesligi – SV Werder Brema kontra Hamburger SV (wynik 4–0), rozegranego 22 listopada 2026 r. na stadionie Weser w Bremie.

Dublet Honorata nie wystarczył. Füllkrug z ostatnim słowem

Piątkowe spotkanie Werderu Brema z Borussią Mönchengladbach na Weserstadionie rozpoczęło się o godz. 20:30. Goście prowadzili już 3:1, ale nie zdołali utrzymać przewagi. Dwa późne trafienia gospodarzy dały im remis 3:3 w meczu Bundesligi.

Wynik otworzył w 27. minucie Kevin Diks, wykorzystując rzut karny. Werder odpowiedział jeszcze przed przerwą. W 38. minucie Eren Dinkçi skorzystał z podania Ludovita Reisa i doprowadził do wyrównania. Do szatni zespoły schodziły przy stanie 1:1.

Już w 46. minucie prowadzenie Borussii przywrócił Franck Honorat, któremu asystował Zento Uno. Francuz ponownie trafił w 78. minucie, tym razem po podaniu Waela Mohyi. Przy wyniku 3:1 goście byli blisko zwycięstwa.

Sygnał do odrabiania strat dał Dinkçi, zdobywając kontaktową bramkę w 85. minucie. Ostatnie słowo należało jednak do Niclasa Füllkruga. W drugiej minucie doliczonego czasu gry napastnik uwolnił się spod opieki obrońcy i skierował do siatki piłkę przedłużoną głową. Kibice Werderu świętowali uratowany remis jak zwycięstwo.

Daniel Thioune docenił reakcję drużyny, ale nie zamierzał pomijać jej problemów. – Cieszy mnie umiejętność odrabiania strat. Chłopcy pokazali, że tworzą zespół, wykonali świetną robotę. Jednak ogólnie nie byłem zadowolony z gry. W pierwszej połowie w ogóle nie kontrolowaliśmy przeciwnika, który spisywał się bardzo dobrze – powiedział trener Werderu, cytowany przez NDR.

Marco Friedl również połączył pochwałę charakteru z krytyką defensywy. – Morale jest niesamowite, mentalność się zgadza, a kibice ogromnie nas napędzają. Nie możemy jednak tracić tych trzech bramek w taki sposób – podkreślił kapitan gospodarzy.

Werder Bremen 3:3 Borussia Mönchengladbach (38′, 85′ Dinkçi, 90+2′ Füllkrug – 27′ Diks z karnego, 46′, 78′ Honorat)