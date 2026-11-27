Zdjęcie kontekstowe: Lublin, Polska. 1 września 2026 r. Karol Czubak (Motor Lublin) podczas meczu STS Pucharu Polski 2026/2027 pomiędzy Motorem Lublin a Legią Warszawa. Wynik końcowy: Motor Lublin 3–0 Legia Warszawa — SOPA Images Limited/Alamy Live News / SOPA Images, SOPA Images Limited / alamy Na zdjęciu: Lublin, Polska. 1 września 2026 r. Karol Czubak (Motor Lublin) podczas meczu STS Pucharu Polski 2026/2027 pomiędzy Motorem Lublin a Legią Warszawa. Wynik końcowy: Motor Lublin 3–0 Legia Warszawa

Sytuacja kadrowa przed meczem Wisła Kraków – Motor Lublin

Sobotnie spotkanie Wisły Kraków z Motorem Lublin rozpocznie się 28 listopada o godz. 20:15 na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie. W rywalizacji sezonu zasadniczego Ekstraklasy 2026/27 obie drużyny będą dążyć do powrotu na zwycięską ścieżkę. Trenerzy muszą jednak uwzględnić problemy zdrowotne w swoich zespołach.

Mariusz Jop nie będzie mógł skorzystać z Macieja Kuziemki, który leczy uraz mięśnia dwugłowego. Jego powrót przewidywany jest na początek grudnia. Pod znakiem zapytania pozostaje z kolei występ Thody’ego Élie Youana z powodu urazu mięśniowego, co ogranicza pole manewru gospodarzy w formacji ofensywnej.

W Motorze zabraknie Ivo Rodriguesa, zmagającego się z kontuzją barku. Przewidywany termin jego powrotu przypada na koniec grudnia. Mariusz Misiura, zapytany 26 listopada o Karola Czubaka, wyraził nadzieję, że zawodnicy zmagający się z problemami będą gotowi i pozwolą mu wystawić optymalną jedenastkę. Szkoleniowiec nie przesądził jednak, czy napastnik zdąży dojść do pełni sił na sobotni mecz.

O swoich dolegliwościach mówił również Darijo Grujčić. W wywiadzie dla „Gazety Krakowskiej”, opublikowanym 23 listopada, obrońca Wisły opowiadał o około czterech tygodniach zmagań z urazem przywodziciela. Zaznaczył, że przed spotkaniem z Radomiakiem trenował już normalnie, choć nadal odczuwał dyskomfort oraz lekki, możliwy do zniesienia ból.

Wisła i Motor przed sobotnim starciem

Szóste miejsce i 25 punktów po 15 meczach to obecny dorobek krakowian. Motor po takiej samej liczbie spotkań ma na koncie 19 punktów i zajmuje dziesiątą pozycję. Gospodarze spróbują więc umocnić się w czołowej części tabeli, z kolei goście powalczą o zmniejszenie dystansu do sobotniego rywala. Wisła w ostatnim ligowym występie, 21 listopada, zremisowała bezbramkowo z Radomiakiem. Lublinianie dwa dni później ulegli Wieczystej Kraków 1:2.

Misiura wspominał o sportowej złości po tamtej porażce i pracy nad poprawą skuteczności. Sztab Motoru traktuje wyjazd jako okazję do przerwania serii rywala, ale trener zwracał też uwagę na konieczność poradzenia sobie z atmosferą na krakowskim obiekcie. – Tym razem nie będzie pustych trybun, tylko żywiołowy doping i bardzo duża presja ze strony kibiców. Kluczowe będzie to, żebyśmy potrafili to wytrzymać i od razu bardzo odważnie weszli w mecz – podkreślił w rozmowie opublikowanej przez klub.

Jop dostrzega atuty Motoru w ofensywie, lecz wskazał również mankamenty rywala w grze obronnej, które Wisła zamierza wykorzystać. Szkoleniowiec zaznaczył, że jego zespół ma własny styl i nie zamierza powielać rozwiązań Wieczystej. Jednym ze szlifowanych elementów są stałe fragmenty gry. – Zawsze poświęcamy czas na to w treningu i na działania defensywne i ofensywne. Zawsze mamy przygotowane pewne rozwiązania pod danego rywala. Kwestia realizacji tych zadań – powiedział trener Wisły.

Grujčić w rozmowie z „Gazetą Krakowską” zaznaczał z kolei, że jego priorytetem jest zachowanie czystego konta, przypominając zarazem, że za grę obronną odpowiada cała drużyna. Biorąc pod uwagę ofensywny potencjał gości, na który zwraca uwagę Jop, odpowiednia asekuracja i zabezpieczenie przed kontratakami mogą okazać się dla gospodarzy kluczowe.

Przewidywane składy na mecz Wisła Kraków – Motor Lublin

Występ Czubaka pozostaje uzależniony od stanu zdrowia; składy nie są oficjalnie potwierdzone.

Wisła Kraków (4-2-3-1): Marcel Lubik – Jakub Krzyżanowski, Darijo Grujčić, Alan Uryga, Raoul Giger – Marc Carbó, Kacper Duda – Marko Božić, Julius Ertlthaler, Frederico Duarte – Ángel Rodado

Motor Lublin (4-3-3): Gašper Tratnik – Filip Luberecki, Tin Plavotić, Bartosz Bereszyński, Thomas Santos – Christopher Simon, Yacine Bourhane, Rony Lopes – Fabio Ronaldo, Karol Czubak, Mbaye Ndiaye