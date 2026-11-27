Zdjęcie kontekstowe: Jordi Sánchez podczas meczu 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy 2026/27 pomiędzy drużynami GKS Katowice i Pogoni Szczecin w Katowicach, Polska — Tomasz Karczewski / alamy Na zdjęciu: Jordi Sánchez podczas meczu 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy 2026/27 pomiędzy drużynami GKS Katowice i Pogoni Szczecin w Katowicach, Polska

Śląsk podejmie GKS. Sytuacja kadrowa przed meczem

Śląsk Wrocław podejmie GKS Katowice w sobotę, 28 listopada o godzinie 17:30 na stadionie we Wrocławiu w meczu Ekstraklasy sezonu 2026/27. Gospodarze chcą pójść za ciosem po zwycięstwie w Szczecinie. – To normalne, że chcemy zacząć zwycięską serię. Potrzebujemy tego, żeby wyjść ze strefy spadkowej – zapowiedział Toni Golem w przedmeczowej wypowiedzi opublikowanej przez klub. W ligowej tabeli Śląsk zajmuje 17. miejsce z 13 punktami, a GKS jest ósmy i ma 21 punktów.

Wyjazdowe 2:1 z Pogonią 20 listopada dało wrocławianom powody do optymizmu. Marko Dijaković wyrównał w 67. minucie po podaniu Piotra Samca-Talara, a Adam Ciucka zapewnił zwycięstwo w 81. minucie. Dijaković uznał to spotkanie za punkt zwrotny dla drużyny, natomiast Ciucka zapowiedział chęć kontynuowania dobrej passy przeciwko GKS-owi. Golem podkreślał, że po wygranej pracowało się łatwiej, atmosfera jest dobra, a zespół zmierza we właściwym kierunku. Katowiczanie mają inne zadanie: odpowiedzieć na domową porażkę 0:1 z Lechem Poznań z 22 listopada.

Nie brakuje jednak problemów kadrowych u gospodarzy. Występ Irodotosa Christodoulou pozostaje niepewny z powodu kłopotów mięśniowych. Michał Mokrzycki zmaga się z urazem więzadła krzyżowego, a jego przerwa ma potrwać do końca sezonu. Golem poinformował również, że Ieltsin Camões wrócił ze zgrupowania reprezentacji z kontuzją kolana, przeszedł rezonans i nie trenował z zespołem.

W GKS-ie kontuzjowany jest Adrian Błąd, a występ Jessego Boscha stoi pod znakiem zapytania z powodu problemów zdrowotnych. Nierozstrzygnięta pozostaje też kwestia dostępności Marcina Wasielewskiego w związku z pauzą za żółte kartki.

Przewidywane składy na mecz Śląsk Wrocław – GKS Katowice

Przewidywane składy nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone.

Śląsk Wrocław (5-3-2): Karol Niemczycki – Lamine Ba, Dominik Szala, Alex Timossi Andersson, Jan Jurčec, Mariusz Malec – Piotr Samiec-Talar, Eniss Shabani, Karol Linetty – Malaly Dembélé, Przemysław Banaszak

GKS Katowice (3-4-3): Gabriel Kobylak – Pau Resta, Lukas Klemenz, Alan Czerwiński – Borja Galán González, Kacper Łukasiak, Mateusz Kowalczyk, Erik Jirka – Bartosz Nowak, Ilya Shkurin, Marcel Wędrychowski

– Środek pola zawsze decyduje. To serce drużyny. Kto wygra w środku pola, ten ma większe szanse, żeby wygrać mecz – podkreślał Golem. Trener Śląska chwalił również reakcję zespołu po stracie gola z Pogonią: zachowanie spokoju, wysoką grę i niedopuszczenie do zepchnięcia do niskiej obrony. Utrzymanie takiej postawy może pomóc gospodarzom, ale trzeba będzie też ograniczyć atuty rywala. Wśród graczy GKS-u szkoleniowiec wyróżnił jakość Bartosza Nowaka i Ilyi Shkurina.

Dodatkową opcją w ataku Śląska pozostaje Ciucka. Zwycięski gol w Szczecinie wzmacnia jego argumenty w walce o większą rolę, choć Golem nie spieszy się z wprowadzaniem napastnika do podstawowego zestawienia. – Cały czas jest bardzo blisko wyjściowego składu – zaznaczył trener. Chwalił jego wejścia z ławki i podkreślał, że buduje go stopniowo.

Rafał Górak po porażce z Lechem odrzucił określenie „kryzys”. – Jestem zadowolony ze sposobu gry zespołu, ale musi być bardziej skuteczny. To proste. Z wykreowanych sytuacji musimy zdobywać bramki – mówił szkoleniowiec GKS-u. Katowiczanie oddali w tym spotkaniu pięć strzałów celnych, tyle samo co rywal, lecz nie zdobyli gola. Górak akcentował zespołowość, powtarzalność i cierpliwość. Jego diagnoza wskazuje przede wszystkim na potrzebę poprawy wykończenia akcji, nie porzucenia dotychczasowego sposobu gry.