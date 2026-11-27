Zdjęcie kontekstowe: Erik Janza podczas meczu 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy 2026/27 pomiędzy drużynami Górnika Zabrze i Piasta Gliwice w Zabrzu, w Polsce — Tomasz Karczewski / alamy Na zdjęciu: Erik Janza podczas meczu 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy 2026/27 pomiędzy drużynami Górnika Zabrze i Piasta Gliwice w Zabrzu, w Polsce

Górnik Zabrze pokonał Wisłę Płock 3:2

W piątek 27 listopada Górnik Zabrze podejmował Wisłę Płock na Stadionie im. Ernesta Pohla w meczu Ekstraklasy. Gospodarze jeszcze przed przerwą wypracowali sobie dwubramkową zaliczkę, ale po zmianie stron nie mogli liczyć na spokojne dowiezienie zwycięstwa. Goście dwukrotnie łapali kontakt i do końca walczyli o punkt.

Na otwarcie wyniku kibice czekali zaledwie do 2. minuty. Po rzucie rożnym Górnika Rafał Janicki trafił do siatki po podaniu Kacpra Urbańskiego. Zabrzanie szukali kolejnych bramek i w 15. minucie Rafał Leszczyński musiał bronić uderzenie Ondřeja Zmrzlého. Dwie minuty później bramkarz Wisły był już bezradny – Maksym Khlan podwyższył na 2:0, a drugą asystę zapisał Urbański. Gospodarze nie poprzestali na tym, bo w 21. minucie celnie uderzał jeszcze Peter González. Tym razem Leszczyński zatrzymał jego próbę. Pierwsza połowa zakończyła się w trzeciej doliczonej minucie przy wyraźnym prowadzeniu miejscowych.

Adam Majewski zareagował w przerwie aż trzema zmianami. Fabian Hiszpański zastąpił Juricę Pršira, Deni Jurić wszedł za Žana Rogelja, a Marcin Flis za Marcusa Haglinda Sangré. Dwaj rezerwowi szybko dali o sobie znać pod bramką rywala. W 54. minucie Philipp Schulze obronił strzał Flisa, ale w 61. minucie Jurić zdobył bramkę na 2:1. Wisła nabrała rozpędu, a dwie minuty później golkiper Górnika musiał zatrzymać także uderzenie Afonso Rodriguesa Silvy.

Odpowiedź zabrzan przyszła jednak szybko. W 64. minucie Leszczyński obronił strzał Urbańskiego, a jeszcze w tej samej minucie sędzia podyktował rzut karny dla gospodarzy. Minutę później bramkarz Wisły obejrzał żółtą kartkę. Do jedenastki podszedł Urbański i w 67. minucie podwyższył na 3:1. Do dwóch asyst dołożył więc gola, mając udział przy wszystkich trzech trafieniach Górnika. W tym samym czasie Majewski wprowadził Diona Gallapeniego za Olafa Kobackiego.

Dwubramkowa przewaga znów nie wystarczyła gospodarzom, by uniknąć nerwowej końcówki. W 80. minucie najpierw niecelnie uderzył Paweł Bochniewicz, a po drugiej stronie boiska Samuel Akere wykorzystał podanie Adama Radwańskiego i zmniejszył straty Wisły do 2:3. Goście pozostawali w grze o remis, choć czasu na kolejną odpowiedź mieli coraz mniej.

Jeszcze w czwartej minucie doliczonego czasu Schulze obronił groźny strzał Marcina Kamińskiego. Była to kluczowa interwencja, bo wynik nie uległ już zmianie. Ostatni gwizdek wybrzmiał w szóstej minucie doliczonego czasu gry i to Górnik mógł cieszyć się z trzech punktów za zwycięstwo 3:2. Wisła mimo dwóch trafień po przerwie wyjechała z Zabrza z pustymi rękami.