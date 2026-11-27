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Sytuacja kadrowa przed meczem Widzew Łódź – Zagłębie Lubin

Widzew Łódź podejmie Zagłębie Lubin w sobotę 28 listopada o godz. 14:45 na stadionie Widzewa w Łodzi, w spotkaniu Ekstraklasy sezonu 2026/27. Goście przyjadą po zwycięstwie 2:0 nad Górnikiem Zabrze. Łodzian czeka więc wymagające zadanie, a Mateusz Stolarski musi dodatkowo uwzględnić kilka absencji.

Gospodarze zagrają bez Jusufa Gazibegovicia, zawieszonego po czerwonej kartce otrzymanej w 87. minucie przegranego 1:3 meczu z Rakowem Częstochowa. Wymusza to zmianę na prawej stronie obrony, gdzie w przewidywanej jedenastce miejsce powinien zająć Marcel Krajewski.

Niedostępni pozostają również Szymon Czyż i Lukas Lerager, którzy leczą urazy więzadeł krzyżowych. Ich powrót jest spodziewany na początku stycznia 2027 roku. Carlos Isaac wraca do treningów po urazie więzadeł, ale nadal nie jest do dyspozycji szkoleniowca. Stolarski ma zatem ograniczone pole manewru nie tylko w defensywie, lecz także w środku pola.

Kwestię dostępności zawodników trener poruszył już na konferencji 20 listopada, przed spotkaniem z Rakowem. – Jest tego bardzo dużo i na pewno naszym obowiązkiem w przerwie zimowej będzie zadziałanie w taki sposób, aby dostępność piłkarzy w rundzie wiosennej była większa i lepsza – mówił Stolarski, cytowany przez WidzewToMy.

W Zagłębiu zabraknie Marcela Reguły z powodu urazu kolana. Jego powrót przewiduje się na początek stycznia 2027 roku. Leszek Ojrzyński musi też brać pod uwagę możliwą absencję Jasmina Buricia, Pawła Kosmalskiego i Michała Nalepy z powodu problemów mięśniowych.

Możliwe składy na mecz Widzew Łódź – Zagłębie Lubin

Stolarski może postawić na ustawienie 4-1-2-3, z Giannisem Papanikolaou przed linią obrony i Karolem Świderskim na środku ataku. U gości możliwy jest wariant 3-4-2-1, z Mateuszem Dziewiatowskim i Sebastianem Kerkiem za Filipem Szymczakiem. Oba zestawienia to wciąż warianty nieoficjalne.

Widzew Łódź (4-1-2-3): Bartłomiej Drągowski – Steve Kapuadi, Ricardo Visus, Przemysław Wiśniewski, Marcel Krajewski – Giannis Papanikolaou – Juljan Shehu, Emil Kornvig – Darian Males, Karol Świderski, Stipe Biuk.

Zagłębie Lubin (3-4-2-1): Zlatan Alomerović – Aleks Ławniczak, Roman Yakuba, Damian Michalski – David Čolina, Damian Dąbrowski, Josip Čorluka, Filip Kocaba – Mateusz Dziewiatowski, Sebastian Kerk – Filip Szymczak.