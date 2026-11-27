Nottingham Forest FC kontra Chelsea FC – Premier League 2026/27 — Michael Regan / getty Na zdjęciu: Nottingham Forest FC kontra Chelsea FC – Premier League 2026/27

Gibbs-White poprowadził Forest do zwycięstwa. Chelsea przegrała 2:3

W piątkowy wieczór, 27 listopada, Nottingham Forest Olivera Glasnera podejmował na City Ground Chelsea prowadzoną przez Xabiego Alonso w spotkaniu Premier League. Gospodarze dwukrotnie wypracowali dwubramkową przewagę, a Chelsea za każdym razem zmniejszała stratę do jednego gola. Ostatecznie komplet punktów został w Nottingham.

Pierwszy cios padł już w 5. minucie. Igor Jesus wykorzystał podanie Daniela Muñoza i wyprowadził Forest na prowadzenie. Chelsea do przerwy nie znalazła odpowiedzi, a gospodarze schodzili do szatni z zaliczką 1:0.

Na drugą połowę w zespole gości wyszedł Emanuel Emegha, który zastąpił Danny’ego Welbecka. Zanim jednak dał o sobie znać, przewagę powiększył Forest. W 49. minucie gospodarze wywalczyli rzut karny, a Wesley Fofana został ukarany żółtą kartką. Dwie minuty później Morgan Gibbs-White pewnie wykorzystał jedenastkę i podwyższył na 2:0.

Podopieczni Alonso tym razem zareagowali błyskawicznie. W 54. minucie Emegha zdobył bramkę kontaktową i przywrócił Chelsea nadzieję na odrobienie strat. Kolejny cios zadali jednak gospodarze. W 73. minucie po dograniu Xavera Schlagera ponownie trafił Gibbs-White. Dublet Anglika oznaczał ponowne odskoczenie na dwa gole.

Końcówka nie była jednak spokojna dla miejscowych. W 89. minucie Pedro Neto dośrodkował, a Emegha głową skierował piłkę do siatki, również kompletując dublet. Goście do samego końca walczyli o remis. W doliczonym czasie gry zatrzymano jeszcze strzał głową Geovany’ego Quendy, ale wyrównanie nie padło. Forest obronił zwycięstwo 3:2.

Kolejne ligowe spotkania obu drużyn zaplanowano na 2 grudnia. Zespół Glasnera zmierzy się z Hull City, natomiast Chelsea zagra z Crystal Palace.

Nottingham Forest – Chelsea 3:2 (1:0)

Bramki: Igor Jesus 5′, Morgan Gibbs-White 51′ (k.), 73′ – Emanuel Emegha 54′, 89′.