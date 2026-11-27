Mateusz Stolarski liczy na szybkie odbicie Widzewa
Widzew Łódź zajmuje 16. miejsce w Ekstraklasie z dorobkiem 14 punktów i traci punkt do piętnastego Radomiaka Radom. Przed spotkaniem z Zagłębiem Lubin Mateusz Stolarski przekonywał, że jego zespół może szybko poprawić swoją sytuację.
– Mamy możliwość szybkiego odbicia się od strefy spadkowej i będziemy chcieli z tego skorzystać – powiedział trener Widzewa na piątkowej konferencji prasowej.
Łodzianie 22 listopada przegrali na wyjeździe z Rakowem Częstochowa 1:3. Juljan Shehu doprowadził do wyrównania w 52. minucie, ale gospodarze rozstrzygnęli spotkanie trafieniami w 82. i 89. minucie. Stolarski w tamtym występie dostrzegł jednak fragment, do którego chciałby nawiązać w kolejnych meczach.
– Musimy dłużej utrzymać takie dobre momenty jak pierwszy kwadrans w meczu z Rakowem i udokumentować to bramką, żeby dalej nas to nakręcało – podkreślał szkoleniowiec.
Trener apelował również o spokój. – Nie możemy wariować. Wielu zawodników było w podobnej sytuacji przez całą poprzednią rundę, gdy Widzew walczył o utrzymanie. Liczę na ich doświadczenie – zaznaczył.
Stolarski przywołał też własne doświadczenia. Jak mówił, w ostatnim sezonie pracy w poprzednim klubie jego drużyna mierzyła się z podobną sytuacją i udało jej się z niej wyjść.
Szkoleniowiec wyjaśnił, że w poniedziałek zespół przeanalizował porażkę z Rakowem, a od środy skupiał się już wyłącznie na Zagłębiu. Najwięcej uwagi poświęcił ofensywie i stałym fragmentom gry, choć pracował także nad kilkoma elementami defensywy.
Widzew podejmie KGHM Zagłębie Lubin w sobotę, 28 listopada o godz. 14:45 na stadionie Widzewa. Będzie to ligowe spotkanie sezonu 2026/27.