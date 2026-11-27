Warszawa, 23.05.2026. Piłka nożna, mecz PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2025/2026 pomiędzy Legią Warszawa a Motorem Lublin w Warszawie, Polska. PKO BP Ekstraklasa, sezon 2025/2026: mecz Legia Warszawa – Motor Lublin. Trener Mateusz Stolarski. — Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / alamy Na zdjęciu: Warszawa, 23.05.2026. Piłka nożna, mecz PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2025/2026 pomiędzy Legią Warszawa a Motorem Lublin w Warszawie, Polska. PKO BP Ekstraklasa, sezon 2025/2026: mecz Legia Warszawa – Motor Lublin. Trener Mateusz Stolarski.

Mateusz Stolarski liczy na szybkie odbicie Widzewa

Widzew Łódź zajmuje 16. miejsce w Ekstraklasie z dorobkiem 14 punktów i traci punkt do piętnastego Radomiaka Radom. Przed spotkaniem z Zagłębiem Lubin Mateusz Stolarski przekonywał, że jego zespół może szybko poprawić swoją sytuację.

– Mamy możliwość szybkiego odbicia się od strefy spadkowej i będziemy chcieli z tego skorzystać – powiedział trener Widzewa na piątkowej konferencji prasowej.

Łodzianie 22 listopada przegrali na wyjeździe z Rakowem Częstochowa 1:3. Juljan Shehu doprowadził do wyrównania w 52. minucie, ale gospodarze rozstrzygnęli spotkanie trafieniami w 82. i 89. minucie. Stolarski w tamtym występie dostrzegł jednak fragment, do którego chciałby nawiązać w kolejnych meczach.

– Musimy dłużej utrzymać takie dobre momenty jak pierwszy kwadrans w meczu z Rakowem i udokumentować to bramką, żeby dalej nas to nakręcało – podkreślał szkoleniowiec.

Trener apelował również o spokój. – Nie możemy wariować. Wielu zawodników było w podobnej sytuacji przez całą poprzednią rundę, gdy Widzew walczył o utrzymanie. Liczę na ich doświadczenie – zaznaczył.

Stolarski przywołał też własne doświadczenia. Jak mówił, w ostatnim sezonie pracy w poprzednim klubie jego drużyna mierzyła się z podobną sytuacją i udało jej się z niej wyjść.

Szkoleniowiec wyjaśnił, że w poniedziałek zespół przeanalizował porażkę z Rakowem, a od środy skupiał się już wyłącznie na Zagłębiu. Najwięcej uwagi poświęcił ofensywie i stałym fragmentom gry, choć pracował także nad kilkoma elementami defensywy.

Widzew podejmie KGHM Zagłębie Lubin w sobotę, 28 listopada o godz. 14:45 na stadionie Widzewa. Będzie to ligowe spotkanie sezonu 2026/27.