Zbigniew Boniek podczas finału STS Pucharu Polski 25/26 w meczu pomiędzy drużynami Górnika Zabrze i Rakowa Częstochowa — Ernest Kolodziej / alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek podczas finału STS Pucharu Polski 25/26 w meczu pomiędzy drużynami Górnika Zabrze i Rakowa Częstochowa

Zbigniew Boniek za stabilizacją, ale bez pewności co do skutków

PZPN ogłosił 24 listopada kontynuację współpracy z Janem Urbanem na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski. Zbigniew Boniek ocenił tę decyzję przez pryzmat wcześniejszych wyborów trenerskich Cezarego Kuleszy i tego, jak później przebiegała praca zatrudnianych szkoleniowców.

Były prezes PZPN nazwał pozostawienie Urbana „dobrym newsem” w rozmowie z Michałem Białońskim, opublikowanej 26 listopada w Polsacie Sport. Za dalszą pracą obecnego selekcjonera przemawia jego zdaniem stabilizacja. Nie towarzyszy temu jednak pewność, że reprezentacja zacznie osiągać lepsze wyniki.

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Boniek pozytywnie wspomniał też okres, gdy w sztabie reprezentacji pracował Jacek Magiera. Zastrzegł przy tym, że nie chce nikogo gloryfikować.

– Widząc, jak do tej pory Czarek wybierał selekcjonerów i jak ich praca później wyglądała, dochodzę do wniosku, że lepsza jest stabilizacja. Trudno mi powiedzieć, co z niej wyniknie – powiedział Boniek.