Zdjęcie kontekstowe: Kraków, Polska. 24 października 2026 r. Patryk Makuch z Rakowa Częstochowa podczas meczu polskiej ligi PKO BP Ekstraklasy 2026/2027 pomiędzy Wisłą Kraków a Rakowem Częstochowa na Stadionie Miejskim. Wynik końcowy: Wisła Kraków 2:1 Raków Częstochowa. — SOPA Images Limited/Ala... / SOPA Images, SOPA Images Limited / alamy Na zdjęciu: Kraków, Polska. 24 października 2026 r. Patryk Makuch z Rakowa Częstochowa podczas meczu polskiej ligi PKO BP Ekstraklasy 2026/2027 pomiędzy Wisłą Kraków a Rakowem Częstochowa na Stadionie Miejskim. Wynik końcowy: Wisła Kraków 2:1 Raków Częstochowa.

Piast pokonał Raków 2:1 po dwóch golach przed przerwą

W piątek, 27 listopada, Raków Częstochowa podejmował Piasta Gliwice w meczu Ekstraklasy sezonu 2026/27. Zespół Daniela Myśliwca zbudował przed przerwą dwubramkową przewagę, ale po zmianie stron musiał się napracować, żeby dowieźć zwycięstwo. Ważną rolę odegrał Domen Gril, który kilkakrotnie zatrzymywał uderzenia gospodarzy.

Początkowe próby nie przyniosły bramek. Tomasz Pieńko uderzył niecelnie, a strzał Oskara Leśniaka obronił bramkarz Rakowa. W 22. minucie goście znaleźli już sposób na otwarcie wyniku. Po podaniu Hugo Vallejo do siatki trafił Leandro Sanca i to częstochowianie musieli odrabiać straty.

Piast nie zamierzał na tym poprzestać. W 29. minucie bramkarza gospodarzy sprawdził Ivan Lima, a dwie minuty później Sanca. Oba uderzenia zostały obronione. Raków również miał swoje okazje, ale Gril zatrzymał Mahira Emreliego, a w 34. minucie także Patryka Makucha. Zamiast wyrównania padł kolejny gol dla gości. W 38. minucie Quentin Boisgard wykorzystał podanie Andreasa Katsantonisa i podwyższył na 2:0. Z takim prowadzeniem gliwiczanie zeszli do szatni.

Po przerwie Mohamed Lamine Diaby zastąpił Jeana Carlosa Silvę, natomiast w Piaście Jakub Czerwiński wszedł za Francisco Sierraltę. Gospodarze szybko zabrali się do odrabiania strat. Zaraz po wznowieniu gry celnie uderzył Pieńko, lecz Gril był na posterunku. W 56. minucie bramkarz gości znów nie dał się pokonać Makuchowi.

W końcu jednak Raków dopiął swego. W 59. minucie Diaby podał do Emreliego, który zdobył bramkę kontaktową. Zrobiło się 1:2, a do końca pozostawało jeszcze sporo czasu. Rezerwowy gospodarzy szukał również własnego trafienia. W 67. minucie uderzył niecelnie, za to jego próby z 78. i 80. minuty wymagały już interwencji Grila. Bramkarz Piasta w obu przypadkach nie zawiódł.

Częstochowianie zakończyli mecz z przewagą 14:6 w strzałach, choć celnych uderzeń obie drużyny oddały po pięć. Większa liczba prób nie wystarczyła do uratowania punktu. Sędzia doliczył cztery minuty, a ostatni gwizdek zabrzmiał w piątej doliczonej minucie. Gliwiczanie obronili prowadzenie i odnieśli drugie kolejne ligowe zwycięstwo.