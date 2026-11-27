Zdjęcie kontekstowe: Ridgeciano Haps z Venezia FC obserwuje sytuację po zakończeniu meczu piłkarskiego Serie A pomiędzy Juventusem FC a Venezia FC. — Nicolò Campo / alamy Na zdjęciu: Ridgeciano Haps z Venezia FC obserwuje sytuację po zakończeniu meczu piłkarskiego Serie A pomiędzy Juventusem FC a Venezia FC.

Venezia – Bologna: pięć obron Skorupskiego, sześć Stankovicia

W piątek 27 listopada Venezia podejmowała Bolognę na Stadio Pierluigi Penzo w spotkaniu Serie A sezonu 2026/27. W bramce gości od pierwszej minuty wystąpił Łukasz Skorupski. Polak rozegrał cały mecz i zanotował pięć udanych interwencji, pomagając swojej drużynie wywalczyć remis 0:0.

W 13. minucie celny strzał oddał John Yeboah, ale nie zdołał pokonać Skorupskiego. Pierwsza połowa przyniosła też cztery żółte kartki. W 16. minucie upomniani zostali Nadir Zortea i Juan Jesús, sześć minut później Martin Vitík, a w 28. minucie Antoine Hainaut. Raffaele Palladino po spotkaniu nie ukrywał rozczarowania grą Bologni przed przerwą. Trener oczekiwał od swoich zawodników więcej, za to bardzo dobrze ocenił pierwszą połowę w wykonaniu Venezii.

Po zmianie stron do grona ukaranych dołączyli Jens Odgaard w 49. minucie oraz Albion Rrahmani w 78. minucie. Gole jednak nie padły. Skuteczny był nie tylko Skorupski, lecz także Filip Stanković, który zakończył występ z sześcioma udanymi interwencjami. Gospodarze oddali 12 strzałów, w tym pięć celnych. Bologna próbowała 14 razy, sześciokrotnie trafiając w światło bramki.

Palladino dostrzegł poprawę po przerwie, ale nie przekonywał, że jego drużyna zasłużyła na zwycięstwo. – W drugiej połowie trochę się rozkręciliśmy, stwarzając kilka okazji, ale mogliśmy też stracić gola. Moim zdaniem remis jest sprawiedliwy – powiedział szkoleniowiec Bologni, cytowany przez TuttoMercatoWeb.

Trener wskazał również na niedostateczną płynność rozegrania i potrzebę poprawy jakości w ostatnich metrach. Pozytywnie ocenił natomiast zmienników, którzy jego zdaniem pomogli drużynie zwiększyć pressing.

W aktualnej tabeli Serie A Bologna zajmuje ósme miejsce z 19 punktami. Venezia jest dziewiętnasta, ma siedem oczek i pozostaje w strefie spadkowej. Obie drużyny rozegrały po 13 spotkań.

Venezia – Bologna 0:0