Ruch Chorzów w kolejnym spotkaniu miał rywala na widelcu i nie potrafił wygrać

Niebiescy tylko zremisowali z Cracovią w meczu 17. kolejki PKO Ekstraklasy

Rozczarowania dotyczącego gry zespołu w obronie nie krył opiekun chorzowian

Jan Woś po spotkaniu Cracovia – Ruch

Ruch Chorzów nie wygrał już od 16 spotkań, licząc wszystkie rozgrywki. Niebiescy w spotkaniu przeciwko Cracovii trzykrotnie obejmowali prowadzenie, ale nie zdołali utrzymać go do końca. Tym samym po rozegraniu niedzielnego starcia na koncie chorzowian jest tylko 11 punktów.

– Taki mecz powinniśmy wygrać. Proporcje między tym, co robiliśmy z przodu, a tym, co wyprawialiśmy z tyłu, było mocno zaburzone. Grając z przewagą jednego zawodnika powinniśmy to spotkanie wygrać – powiedział krótki trener Jan Woś na pomeczowej konferencji prasowej.

Przed chorzowskim zespołem w 2023 roku do rozegrania zostały już tylko dwa spotkania. Jeśli nie wywalczy w nich dwóch zwycięstw, to nie tylko znacznie zmniejszy swoje szanse na utrzymanie. Ponadto klub z Chorzowa może mieć kłopot, aby zachęcić nowych graczy do gry w szeregach Niebieskich zimą. Nie jest tajemnicą, że Ruch chce poprawić jakość drużyny, sprowadzając 3-4 nowych zawodników.

