Skromnie, ale skutecznie, Jagiellonia wraca na zwycięską ścieżkę

Jagiellonia Białystok z jasnym celem przystępowała do niedzielnej batalii ligowej. Mistrzowie Polski pamiętali o porażce z GKS-em Katowice (1:3) z sierpnia minionego roku, więc chcieli wyrównać rachunki z drużyną Rafała Góraka.

Żółto-czerwoni przystępowali do potyczki po odpadnięciu z Pucharu Polski w kontrowersyjnych okolicznościach z Legią Warszawa (1:3). Jednocześnie białostoczanie mieli zamiar wrócić na zwycięski szlak, bo w PKO BP Ekstraklasie zremisowali ostatnio z Cracovią (2:2). GieKSa natomiast rozegrał świetny mecz z Motorem Lublin, ale jednak przegrała (2:3). Katowiczanie mieli zatem zamiar odnieść premierowe zwycięstwo w marcu.

Pierwsza groźna akcja w meczu miała miejsce w ósmej minucie. Wówczas chęć zdobycia bramki dopadła Tarasa Romanczuka. Pomocnik mistrza Polski oddał kapitalne uderzenie, ale piłka przeleciała nad poprzeczką. Kolejna próba Romanczuka dotarła już do celu. Zawodnik w 36. minucie oddał strzał głową z bliska i tym razem Dawid Kudła został zmuszony do kapitulacji. Jeszcze w pierwszej odsłonie gola szukał też Jesus Imaz. Hiszpan jednak w jednej z sytuacji zamieszał się w polu karnym rywali, a w drugiej piłka po jego próbie trafiła w poprzeczkę. Tym samym do przerwy wynik już się nie zmienił.

W drugiej połowie wielu klarownych sytuacji strzeleckich nie było. W ostatnich fragmentach spotkania Darko Churlinov spróbował swoich sił uderzeniem z dystansu. Niemniej próba 24-latka nie wpłynęła na zmianę rezultatu. Tym samym finalnie Jagiellonia odniosła skromne zwycięstwo.

Ekipa z Białegostoku wygrała w niedzielę trzynasty mecz w tej kampanii, po którym legitymuje się bilansem 45 oczek na koncie. Do pierwszego Lecha Poznań traci dwa punkty. W następnej kolejce ligowej zmierzy się na wyjeździe z Widzewem Łódź. Tymczasem katowicki zespół po dziewiątej przegranej w sezonie okazję do rehabilitacji będzie miał w meczu z Zagłębiem Lubin.

Jagiellonia Białystok – GKS Katowice 1:0 (1:0)

1:0 Taras Romanczuk