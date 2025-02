Raków Częstochowa ogłosił nowego sponsora. Wielka marka

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Michał Świerczewski

Hisense nowym sponsorem głównym Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa w sobotę zmierzy się z GKS-em Katowice w 20. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Dla zespołu Marka Papszuna będzie to drugie spotkanie w rundzie wiosennej. Przed tygodniem Medaliki na wyjeździe zremisowały bezbramkowo z Cracovią.

Zanim jednak kibice Rakowa po raz pierwszy w nowym roku kalendarzowym zawitają na stadion przy Limanowskiego, klub przekazał światu dobre wieści. W piątek na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej przedstawiono nowego sponsora głównego. Została nim firma Hisense, czyli gigant branży RTV AGD. Umowa będzie obowiązywać przez 2,5 roku, a logo firmy pojawi się na przodzie koszulek.

O tym jak duże jest to wydarzenie, mówił prezes Rakowa, Piotr Obidziński. Hisense od lat wspiera sport, będąc obecnym na rozpoznawalnych wydarzeniach związanych z Mistrzostwami Europy, Formułą 1 czy Paris Saint-Germain. Ponadto po raz pierwszy na koszulkach Rakowa znajdzie się logo innej firmy niż x-kom, który wciąż będzie głównym sponsorem klubu.

– Bardzo się cieszę, że firma Hisense dołącza do naszej rodziny jako nowy sponsor główny. To przede wszystkim partnerstwo, które nie tylko wzmacnia naszą pozycję na rynku, ale także otwiera nowe możliwości w zakresie rozwoju marki, ekspozycji medialnej i budowania wartości zarówno sportowej jak i komercyjnej. Hisense, to bowiem globalny gracz, który od lat jest obecny w ekosystemie sportu, wspierając najbardziej rozpoznawalne wydarzenia i kluby na świecie. Mowa tu między innymi o Euro, F1 czy PSG. To dla nas sygnał, że Raków jest atrakcyjną platformą do realizacji celów biznesowych. Pozyskanie partnera o takiej skali to potwierdzenie rosnącej wartości naszej marki, a także dowód, że jesteśmy organizacją, która potrafi przyciągać globalnych liderów, oferując im realną wartość w obszarze wizerunkowym i marketingowym – powiedział prezes Rakowa, Piotr Obidziński

– O skali tego wydarzenia niech świadczy też fakt, że po raz pierwszy x-kom ustępuje miejsca na froncie koszulki komuś innemu. Ale to nie koniec pewnej ery, tylko kontynuacja drogi, której obraliśmy z nowym bodźcem. Chciałbym, aby to było odbierane w ten sposób, bo Michał Świerczewski zostaje z nami i jego wsparcie klubu się nie zmienia. Natomiast jestem przekonany, że z Hisesne możemy zrobić kolejny krok w rozwoju Rakowa – podkreślał.