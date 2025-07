Raków Częstochowa ma kolejny kłopot. Gwiazda wypada z gry na kilka tygodni

Raków Częstochowa poinformował w oficjalnym komunikacie, że Jean Carlos Silva doznał naderwania pobocznego więzadła kolana. Przerwa zawodnika w grze potrwa około czterech do sześciu tygodni.

PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Jean Carlos Silva kontuzjowany

Raków Częstochowa przygotowuje się do nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy, a także do eliminacji Ligi Konferencji. Po zakończeniu etapu przygotowań w Arłamowie, Medaliki udali się na krótki obóz do Holandii, gdzie rozegrają serię meczów sparingowych.

Nie wszystko jednak przebiega zgodnie z planem. Trener Marek Papszun musi mierzyć się z poważnymi problemami kadrowymi. Już wiadomo, że w początkowej fazie sezonu nie będzie mógł skorzystać z kontuzjowanych Władysława Koczerhina oraz Iviego Lopeza, a teraz do listy nieobecnych dołączył również Jean Carlos Silva.

Przygotowania Rakowa zostały zakłócone jeszcze podczas zgrupowania w Arłamowie, kiedy to Jean Carlos nabawił się urazu kolana. Przeprowadzone badania wykazały naderwanie pobocznego więzadła, co wykluczy Hiszpana z gry na około 4–6 tygodni. To oznacza, że zawodnik opuści początek ligowych rozgrywek oraz pierwsze mecze w europejskich pucharach.

Zgrupowanie w Arłamowie z urazem zakończył Jean Carlos. Badania wykazały u Hiszpana naderwanie poboczne więzadła kolana, a jego przerwa potrwa około 4-6 tygodni.



Carlos, wracaj szybko do zdrowia! 👊 pic.twitter.com/NpZYlgQFZd — Raków Częstochowa (@Rakow1921) July 8, 2025

Jean Carlos występuje w barwach Rakowa od stycznia 2023 roku, kiedy to trafił pod Jasną Górę z Pogoni Szczecin. Do tej pory rozegrał dla częstochowskiego klubu 93 spotkania, zdobywając 10 bramek. W latach 2019–2021 reprezentował również barwy Wisły Kraków.