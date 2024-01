Według informacji Szymona Janczyka z portalu "Weszło" Radomiak Radom wypożyczy do Podbeskidzia Bielsko-Biała swojego stopera Pedro Justiniano. "Górale" walczą o ligowy byt na zapleczu elity.

IMAGO / ZUMA Wire/ Mikolaj Barbanell Na zdjęciu: Pedro Justiniano

Radomiak Radom wypożyczy obrońcę do Podbeskidzia Bielsko-Biała

Chodzi o Pedro Justiniano, który ostatnio grał w Rumunii

“Górale” walczą o pozostanie na zapleczu Ekstraklasy

Na pomoc

Podbeskidzie Bielsko-Biała w czasie trwających przygotowań i okienka transferowego próbuje ratować się wzmocnieniami przed fatalną sytuacją w ligowej tabeli. Z klubu odeszło już bardzo wielu piłkarzy, o których trener Marzec wprost mówił, że są za słabi. Z kolei władze w ich miejsce sprowadzają innych, nieco bardziej jakościowych ligowców. Często robiąc to za pomocą wypożyczeń, bowiem klubowa kasa świeci pustkami.

Według informacji Szymona Janczyka z portalu “Weszło” blisko dołączenia do Podbeskidzia jest Pedro Justiniano z Radomiaka Radom. 23-latek w tym sezonie był wypożyczony z ekstraklasowicza do ligi rumuńskiej, gdzie rozegrał osiem spotkań. W zimie jednak wrócił do macierzystej ekipy. Wcześniej stoper rozegrał 12 meczy w PKO Ekstraklasie.

