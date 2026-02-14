Radomiak komentuje skandal. Jest oświadczenie

15:38, 14. lutego 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Radomiak Radom

Radomiak Radom wydał długo wyczekiwane oświadczenie. Klub skomentował wydarzenia, które miały miejsce w piątkowy wieczór po meczu z Koroną Kielce.

Radomiak Radom - Korona Kielce
Obserwuj nas w
Mateusz Piotrowski/ Alamy Na zdjęciu: Radomiak Radom - Korona Kielce

Radomiak reaguje. Są kary

W spotkaniu otwierającym rywalizację w 21. kolejce PKO BP Ekstraklasy nie zabrakło emocji. Jednak niestety nie tylko sportowych – po ostatnim gwizdku w Radomiu wydarzyło się zdecydowanie zbyt wiele. Radomiak opublikował oświadczenie dopiero kilkanaście godzin po skandalicznych wydarzeniach.

– Radomiak S.A. stanowczo potępia wszelkie przejawy przemocy, agresji oraz zachowań noszących znamiona nienawiści, do których doszło po zakończeniu spotkania. Tego rodzaju działania pozostają w sprzeczności z wartościami Klubu oraz zasadami fair play.

– Obaj sprawcy przedmiotowego zdarzenia zostali już zidentyfikowani – jeden bezpośrednio po zakończeniu meczu, drugi zaś w wyniku szczegółowej analizy zapisu monitoringu stadionowego. Niezależnie od postępowań karnych, które będą wobec nich prowadzone, i potencjalnych roszczeń odszkodowawczych Radomiak S.A. wystawił już wobec obu osób klubowe zakazy stadionowe.

– Pragniemy wyrazić ubolewanie wobec sytuacji, w której ucierpiał pracownik Korony Kielce – Pan Michał Siejak. Składamy mu szczere przeprosiny oraz życzymy szybkiego powrotu do pełni zdrowia.

– Zgodnie z obowiązującymi procedurami zabezpieczenia imprezy masowej, przy każdej bramce wejściowej prowadzącej na murawę obecny był pracownik ochrony. Radomiak S.A. dokona szczegółowej analizy realizacji obowiązków przez podmiot odpowiedzialny za zabezpieczenie meczu oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podejmie stosowne kroki wobec firmy ochroniarskiej obsługującej wydarzenie.

– Priorytetem Radomiak S.A., jako Klubu o wieloletniej tradycji, ugruntowanej tożsamości oraz oddanym środowisku Kibiców, pozostaje prowadzenie działalności w pełnej zgodzie z wartościami, którymi się kieruje, oraz z zasadami fair play, odpowiedzialności i wzajemnego szacunku.

Teraz czekamy na reakcję władz Ekstraklasy. Klub z Radomia powinien spodziewać się surowych kar.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź