Juventus FC – Genoa CFC: typy, kursy, zapowiedź (06.04.2026)

Juventus FC - Genoa CFC: typy i kursy na mecz 31. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w poniedziałek (6 kwietnia) o godzinie 18:00.

Juventus – Genoa, typy bukmacherskie

Już w poniedziałek swoje kolejne spotkanie ligowe rozegra Juventus. Tego dnia drużyna prowadzona przez Luciano Spallettiego zmierzy się przed własną publicznością z Genoą w ramach 31. kolejki rozgrywek Serie A. Bianconeri będą chcieli dopisać komplet punktów i utrzymać się w grze o czołowe lokaty w tabeli. Goście natomiast spróbują sprawić niespodziankę i urwać punkty faworyzowanemu rywalowi, walcząc o ważny rezultat na trudnym terenie. Zapowiada się spotkanie, w którym nie powinno zabraknąć emocji.

Ja uważam, że w tym meczu przynajmniej jeden z golkiperów zdoła zachować czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Juventus – Genoa, ostatnie wyniki

Juventus całkiem nieźle prezentuje się w ostatnich tygodniach. Pięć ostatnich meczów w wykonaniu Starej Damy kończyło się trzema zwycięstwami (3:2 z Galatasaray po dogrywce w Lidze Mistrzów, 4:0 z Pisą oraz 1:0 z Udinese), a także zaliczyli dwa remisy (3:3 z Romą i 1:1 z Sassuolo).

Genoa natomiast imponuje formą, ale ma gorszy bilans pięciu ostatnich spotkań od Juventusu. Goście poniedziałkowego starcia również odnieśli trzy zwycięstwa (3:0 z Torino, 2:1 z Romą oraz 2:0 z Hellasem Verona), a także ponieśli dwie porażki (0:2 z Interem Mediolan i 0:2 z Udinese).

Juventus – Genoa, historia



Rywalizacja Juventusu z Genoą należy do jednej z najstarszych w historii włoskiego futbolu i sięga początków rozgrywek ligowych. Oba kluby spotykały się już na początku XX wieku, gdy Genoa była jedną z dominujących drużyn we Włoszech. Z biegiem lat to Juventus przejął rolę hegemona i zdecydowanie poprawił swój bilans w bezpośrednich pojedynkach. Mimo to Genoa potrafiła w różnych okresach sprawiać niespodzianki i urywać punkty faworytowi, co dodaje tej rywalizacji dodatkowego kolorytu.

Juventus – Genoa, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem poniedziałkowej rywalizacji jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną Starej Damy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.38. W przypadku zwycięstwa Genoi natomiast sięga nawet 8.90.

Juventus FC Genoa 1.40 4.80 8.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 kwietnia 2026 03:04

Juventus – Genoa, kto wygra?

Juventus – Genoa, przewidywane składy

Juventus: Perin – Kalulu, Bremer, Kelly – McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso – Conceicao, Yildiz – David

Genoa: Bijlow – Marcandelli, Ostigard, Vasquez – Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Norton-Cuffy – Junior Messias, Vitinha – Colombo

Juventus – Genoa, transmisja meczu

Spotkanie Juventus – Genoa obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

