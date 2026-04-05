SSC Napoli – AC Milan: typy, kursy, zapowiedź (06.04.2026)

SSC Napoli - AC Milan: typy i kursy na mecz 31. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Stadio Diego Armando Maradona już w poniedziałek (6 kwietnia) o godzinie 20:45.

Napoli – Milan, typy bukmacherskie

Już w poniedziałkowy wieczór odbędzie się hit 31. kolejki rozgrywek Serie A, w którym SSC Napoli zmierzy się przed własną publicznością z AC Milanem. Obie drużyny wciąż liczą się w walce o mistrzostwo Włoch i starają się dotrzymać kroku prowadzącemu Interowi Mediolan. Każda strata punktów może okazać się bardzo kosztowna, dlatego stawka tego spotkania jest ogromna. Zapowiada się więc emocjonujący pojedynek dwóch zespołów z najwyższej półki, które mają jasno określony cel na końcówkę sezonu.

Ja uważam, że poniedziałkowe spotkanie zakończy się triumfem podopiecznych Antonio Conte. Mój typ: wygrana Napoli

Napoli – Milan, ostatnie wyniki

SSC Napoli imponuje formą. Drużyna prowadzona przez Antonio Conte w pięciu ostatnich spotkaniach odniosła cztery zwycięstwa (2:1 z Hellasem Verona, 2:1 z Torino, 2:1 z Lecce oraz 1:0 z Cagliari), a także ponieśli jedną porażkę (1:2 z Atalantą Bergamo).

AC Milan ma natomiast gorszy bilans pięciu ostatnich spotkań. Rossoneri odnieśli trzy zwycięstwa (2:0 z Cremonese, 1:0 z Interem Mediolan oraz 3:2 z Torino), a także ponieśli dwie porażki (0:1 z Parmą i 0:1 z Lazio).

Napoli – Milan, historia

Rywalizacja Napoli z Milanem od lat stanowi jeden z ciekawszych pojedynków w Serie A, łącząc tradycję południa z potęgą północy Włoch. Oba zespoły wielokrotnie spotykały się w meczach o dużą stawkę, a ich starcia często miały wpływ na układ czołówki tabeli. W historii bezpośrednich pojedynków trudno wskazać jednego dominatora, ponieważ zarówno Napoli, jak i Milan potrafiły przechylać szalę zwycięstwa na swoją stronę w różnych okresach. Mecze tych drużyn często obfitują w bramki i efektowne akcje, co sprawia, że cieszą się dużym zainteresowaniem kibiców

Napoli – Milan, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, minimalnym faworytem poniedziałkowej rywalizacji jest SSC Napoli. Jeśli rozważasz typ na wygraną Azzurrich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.50. W przypadku zwycięstwa AC Milanu natomiast sięga nawet 3.05.

SSC Napoli AC Milan 2.55 3.00 3.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 kwietnia 2026 03:04

Napoli – Milan, kto wygra?

Napoli – Milan, przewidywane składy

SSC Napoli: Milinković-Savić – Beukema, Buongiorno, Olivera – Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola – De Bruyne, Alisson – Hojlund

AC Milan: Maignan – Tomori, De Winter, Pavlović – Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Estupinan – Pulisic, Fullkrug

Napoli – Milan, transmisja meczu

Spotkanie SSC Napoli – AC Milan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

