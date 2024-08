Pogoń Szczecin w meczu ze Stalą Mielec będzie musiała radzić sobie bez m.in. Mariusza Malca i Efthymisa Koulourisa. To ogromna strata, bowiem ten drugi gracz w tym sezonie zdobył już trzy gole.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Pogoń mocno osłabiona przed ważnym meczem

Zespół Pogoni Szczecin dość przeciętnie rozpoczął nowy sezon PKO Ekstraklasy. Piłkarze Jensa Gustafssona w dotychczasowych trzech meczach wywalczyli na murawie tylko cztery punkty, a to – patrząc na aspiracje kibiców – dużo poniżej oczekiwań. Portowcy słabo zaprezentowali się też w ostatnim starciu z Górnikiem Zabrze, gdzie przez większość meczu mieli problemy z wykreowaniem dogodnych sytuacji strzeleckich.

Teraz ten problem z pewnością nie będzie mniejszy, bowiem przed sobotnim starciem ze Stalą Mielec, zespół ze Szczecina bardzo mocno ucierpiał jeśli chodzi o kadrę pierwszego zespołu. Trener Jens Gustafsson na konferencji prasowej poinformował bowiem, że nie będzie miał do dyspozycji na to spotkanie aż czterech graczy, z czego przynajmniej dwóch jest absolutnie kluczowych. Zabraknie bowiem: Marcela Wędrychowskiego, Danijela Loncara i co najbardziej bolesne Mariusza Malca i Efthymisa Koulourisa. Ten ostatni w tym sezonie zdobył już trzy gole.

– Mariusz Malec zmaga się z bólem w łydce. Koulouris z kolei w czasie meczu z Górnikiem Zabrze odczuł ból w kolanie. Obaj nie byli w stanie trenować z drużyną w tym tygodniu i nie zagrają jutro – powiedział Jens Gustafsson przed meczem ze Stalą Mielec.

Czytaj więcej: Kolejny trener Ekstraklasy blisko zwolnienia. Przed nim ostatnia szansa