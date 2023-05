PressFocus Na zdjęciu: Piotr Waśniewski - Śląsk Wrocław

Śląsk Wrocław jest o krok od spadku z PKO Ekstraklasy

Sytuację wrocławian skomentował na antenie Canal+ Sport prezes klubu

Piotr Waśniewski mówi, że sytuacja drużyny to nie jest wina trenerów

Spadek coraz bliżej

Nie da się ukryć, że sytuacja Śląska Wrocław jest bardzo trudna. Być może wręcz dramatyczna. Słabe ostatnie wyniki, jeszcze gorsza gra i cztery punkty straty do ostatniego bezpiecznego miejsca powodują, że widmo spadku zagląda coraz mocniej w oczy wrocławian. O sytuacji sportowej klubu i głośnych w ostatnim czasie problemach finansowych wypowiedział się Piotr Waśniewski, prezes Śląska Wrocław.

– Zawsze w sytuacji, kiedy występuje słabszy wynik sportowy w zestawieniu z zarobkami piłkarzy, mówimy o tym, że zarabiają za dużo. Gdybyśmy byli wyżej w tabeli te pensje byłyby standardowymi wynagrodzeniami. Śląsk w zeszłym sezonie uzyskał słaby wynik sportowy, zajmując pierwsze miejsce nad strefą spadkową, dzięki czemu uzyskaliśmy o 6 milionów mniejszy przychód z praw telewizyjnych względem wcześniejszego roku – mówi w rozmowie z Canal+ Sport.

Kto odpowiada za to, że kadra Śląska Wrocław jest przepłacona? Posłuchajcie Piotra Waśniewskiego, prezesa klubu 🗣️



📺 Ekstraklasa po godzinach trwa w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/cjXnBgkuOv pic.twitter.com/yunqp9gg0F — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 1, 2023

– Do kogo można mieć pretensje, gdy Śląsk osiąga takie wyniki przy takich nakładach finansowych? Potwierdza nam to, z czym mamy teraz do czynienia. Śląsk Wrocław z punktu widzenia zapewnionych warunków do osiągania odpowiednich wyników sportowych, są one odpowiednie. Należy się doszukiwać problemu po stronie sportowej, czyli potencjału, jakim Śląsk dysponuje – twierdzi Piotr Waśniewski.

– Nie, byłbym bardzo niesprawiedliwy wobec trenerów. I zaprzeczyłbym sam sobie, przywracając Jacka Magierę na stanowisko trenera. Mówię bardziej o tym, że patrząc przez pryzmat organizacji i klubu sportowego, warunków, w jakich pracuje pierwsza drużyna, nie za bardzo jestem w stanie dostrzec ograniczenia, które miałyby bezpośredni wpływ na wynik sportowy. Po stronie organizacji warunków pracy drużyny nie możemy doszukać się czegoś newralgicznego, dlatego patrzymy na sportowe aspekty. Aczkolwiek absolutnie nie chcę mówić o tym, że to wina trenerów, bo byłby to duży skrót myślowy – stwierdza.

– Nie chciałbym być recenzentem klubu, w którym sam jestem prezesem. Byłoby to bardzo nieszczere i pozwalające mi uciekać od odpowiedzialności, ale jako prezes spółki i kibic Śląska, jeśli miałbym wskazać naszą największą słabość, wychodzi, że jest w pionie sportowym. Nie chcę tego dokładnie określać, bo drużyna i jej wyniki to efekt wielu czynników – dodaje na koniec prezes Śląska.

