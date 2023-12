fot. Imago / Gonzales Photo / Teis Markfoged Na zdjęciu: Piłkarze Broendby

Możliwe, że wkrótce powrót do polski zaliczy 19-letni pomocnik

Tipsbladet.dk podał, że Mateusz Kowalczyk znalazł się na celowniku ŁKS-u i Śląska Wrocław

Zawodnik aktualnie broni barw Broendby

Kowalczyk na celowniku klubów z PKO Ekstraklasy

Okno transferowe w gronie ekip z dolnych regionów ligowej tabeli zapowiada się bardzo ciekawie. ŁKS planuje wzmocnić się zimą na kilku pozycjach. Środek pomocy wymaga wzmocnień.

Tipsbladet.dk przekonuje, że klub z Łodzi chciałby wypożyczyć Mateusza Kowalczyka z Broendby IF. Zadanie nie będzie jednak łatwe do zrealizowania. Tym bardziej że duński klub niechętnie podchodzi do tematu wypożyczenia zawodnika do ostatniej ekipy PKO Ekstraklasy.

Źródło podało również informację na temat innego chętnego klubu na pozyskanie 19-letniego pomocnika. Kowalczyk znalazł się również na celowniku lidera ligi polskiej. Śląsk Wrocław miał złożyć zapytanie w sprawie wychowanka Ząbkovii U-19. Na razie jednak nic więcej nie ustalono.

W tej kampanii Kowalczyk wystąpił w sześciu meczach, notując w nich jedno trafienie. Kilka miesięcy temu piłkarz trafił do Broendby za ponad milion euro.

Czytaj więcej: Stokowiec nie gryzł się w język. Trener ŁKS-u rozczarowany