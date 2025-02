Pogoń w formie, Widzew w dołku. Kto będzie górą w Łodzi?

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jakub Łukowski

Widzew – Pogoń: mecz o odkupienie lub dominację

Widzew Łódź i Pogoń Szczecin to dwie ekipy, które dzieli w tabeli różnica dziewięciu oczek. To sprawia, że obie ekipy mają zupełnie inne cele na trwającą kampanię. Zespół Daniela Myśliwca na dzisiaj musi skupiać się na walce o ligowy byt, mając zaledwie pięć punktów przewagi nad strefą spadkową. Z kolei Portowcy marzą o wywalczeniu na koniec sezonu miejsca na podium tabeli PKO BP Ekstraklasy.

W nowym roku w zdecydowanie lepszej dyspozycji są podopieczni Roberta Kolendowicza. Pogoń w trzech ostatnich spotkaniach ligowych zaliczyła komplet zwycięstw, co wywindowało tę ekipę w górną część ligowej stawki. Widzew natomiast przegrał dwukrotnie i raz zremisował. Jednocześnie łodzianie na zwycięstwo czekają od grudnia minionego roiku, gdy pokonali Stal Mielec (2:1).

To, co łączy obie drużyny przed sobotnią potyczką, to poruszenie w sprawie transferów. Gospodarzy sobotniej potyczki ostatnio zasilił Peter Therkildsen. Z kolei drużynę ze Szczecina zasilili kolejno: Renyer i Luizao. Pierwszy to napastnik, który może jednak potrzebować trochę czasu, aby prezentować odpowiedni poziom sportowy. Brazylijczyk ostatnio natomiast bronił barw drugiej drużyny West Hamu United.

Trener Myśliwiec przed trudnym wyzwaniem

Widzew Łódź po zimowej przerwie otrzymał lekcję piłki nożnej od Lecha Poznań (1:4) i Śląska Wrocław (0:3). Kolejorz zapewnił zespołowi Daniela Myśliwca bagaż czterech goli. Z kolei WKS skierował piłkę do siatki w rywalizacji z RTS-em trzykrotnie. Widzew zaliczył też w 2025 roku remis z Cracovią (1:1).

W roli gospodarza natomiast Widzew nie przegrał w żadnym z dwóch ostatnich oficjalnych spotkań. Ostatnią porażkę u siebie łodzianie zanotowali 30 listopada minionego roku, gdy ulegli Rakowowi Częstochowa (2:3).

Pogoń Szczecin to z kolei ekipa, która w tej kampanii błyszczy skutecznością. Portowcy w trzech tegorocznych starciach ligowych strzelili sześć goli, tracąc tylko jednego. Defensywa szczecinian ostatnio jest bardzo solidna. Ogólnie gracze Pogoni w pokonanym polu zostawili: Zagłębie Lubin (1:0), Górnik Zabrze (3:0) i Stal Mielec (2:1).

W roli gościa zespół Roberta Kolendowicza nie przegrał w żadnym z trzech ostatnich meczów. Zaliczył w nich dwa zwycięstwa i jeden remis. Ostatnią porażkę na wyjeździe Portowcy zanotowali w Lublinie w listopadzie minionego roku (2:4).

Mecze drużyny Widzew Łódź Śląsk Wrocław 3 Widzew Łódź 0 Widzew Łódź 1 Cracovia 1 Lech Poznań 4 Widzew Łódź 1 Widzew Łódź 2 Stal Mielec 1 Widzew Łódź 2 Raków Częstochowa 3 Mecze drużyny Pogoń Szczecin Stal Mielec 1 Pogoń Szczecin 2 Pogoń Szczecin 3 Górnik Zabrze 0 Pogoń Szczecin 1 Zagłębie Lubin 0 Korona Kielce 0 Pogoń Szczecin 0 Pogoń Szczecin 1 Jagiellonia Białystok 1

Sytuacja kadrowa Widzewa i Pogoni

Szkoleniowiec gospodarzy sobotniej potyczki nie będzie mógł skorzystać z kilku graczy. Z powodu kwestii zdrowotnych z gry wypadli: Juan Ibiza czy Lirim Kastrati oraz Bartłomiej Pawłowski i Kamil Cybulski. Z kolei nadmiar żółtych kartek sprawia, że nie będzie mógł wystąpić Samuel Kozlovsky. Tymczasem u gości prawdopodobnie wszyscy zawodnicy będą do dyspozycji trenera.

Widzew Łódź – Pogoń Szczecin: przewidywane składy

Bardzo ciekawie zapowiada się rywalizacja o dominację w środku pola, gdyż po jednej stronie rządzić będzie próbował Marek Hanousek, a przeciwstawić może się Joao Gamboa. Interesująco może być też na bokach boiskach, gdzie szarżować mogą Kamil Grosicki czy Jakub Łukowski.

Widzew Łódź Daniel Mysliwiec Pogoń Szczecin Robert Kolendowicz Widzew Łódź Daniel Mysliwiec 4-4-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-4-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-1-4-1 4-1-4-1 Przewidywany skład Pogoń Szczecin Robert Kolendowicz Rezerwowi 0 Leon Madej 8 Hilary Gong 10 Fran Alvarez 18 Daniel Gryzio 33 Jan Krzywanski 44 Noah Diliberto 70 Nikodem Stachowicz 99 Said Hamulić 0 Jakub Zawadzki 7 Rafał Kurzawa 8 Fredrik Ulvestad 13 Dimitrios Keramitsis 19 Kacper Łukasiak 25 Wojciech Lisowski 27 Olaf Korczakowski 28 Linus Wahlqvist 31 Krzysztof Kamiński 46 Antoni Klukowski 51 Patryk Paryzek 60 Mateusz Bąk 85 Stanisław Wawrzynowicz

Widzew Łódź – Pogoń Szczecin: kontuzje i zawieszenia

Kontuzje i zawieszenia Widzew Łódź Zawodnik Powrót Bartłomiej Pawłowski Uraz więzadła krzyżowego Połowa marca 2025 Juan Ibiza Uraz stopy Początek marca 2025 Kamil Cybulski Uraz kostki Początek marca 2025 Lirim Kastrati Stłuczenie Początek marca 2025 Marcel Krajewski Uraz uda Niepewny Paweł Kwiatkowski Żółta/czerwona kartka Po 1 meczu Samuel Kozlovsky Żółte kartki Po 1 meczu

Kontuzje i zawieszenia Pogoń Szczecin Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

Widzew zmaże plamę czy Pogoń potwierdzi swoją siłę?

Według ekspertów bukmacherskich większe szanse na zwycięstwo w sobotnim meczu mają goście. Typ na wygraną Pogoni kształtuje się na poziomie 2.20. Remis oszacowano na 3.50. Z kolei opcję na ewentualne zwycięstwo Widzewa wyceniono na 3.10. Przed samym starciem ciekawe jest z kolei to, że łódzka ekipa brała udział w dziewięciu z ostatnich 15 spotkań, w których bramki padały z obu stron. Można to traktować jako niezły prognostyk przed batalią Widzewa z Portowcami.

Widzew Łódź Pogoń Szczecin 3.10 3.50 2.20 Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Szanse na zwycięstwo Widzew Łódź P P W P R P ? 30.2 % Remis 26.9 % Pogoń Szczecin R W R W W W ? 42.9 %

