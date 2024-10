ZUMA Press Wire / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Grosicki zły po porażce w samej końcówce meczu z Rakowem

Pogoń Szczecin przegrała dzisiaj w hicie PKO Ekstraklasy z Rakowem Częstochowa 0:1. Pod Jasną Górą mecz zawiódł oczekiwania większości fanów, którzy spodziewali się sporej liczby goli oraz ciekawego, ofensywnego widowiska. Poza kilkoma momentami mecz ten jednak miał zgoła odmienny przebieg. Więcej o meczu przeczytasz TUTAJ.

Portowcy zaprezentowali się tego dnia dość przeciętnie i do tego stracili cenny punkt w ostatnich minutach meczu. To wówczas piłkę do siatki gości wpakował Matej Rodin. Nie może więc dziwić rozgoryczenie, szczególnie, że dla graczy Pogoni Szczecin była to kolejna wyjazdowa porażka w tym sezonie. Zespół ten zupełnie inaczej prezentuje się przed własną publicznością, a dużo gorzej na obczyźnie. Po meczu wyraźnie wzburzony był Kamil Grosicki, który udzielił wywiadu stacji “Canal+ Sport”.

🗣️Kamil Grosicki na gorąco po meczu w Częstochowie: „Bardzo ciężko mi to przeżyć w tym momencie. Musimy zrobić bardzo mocną analizę. Trener musi wyciągnąć wnioski”. pic.twitter.com/LBwrdwHEKX — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 20, 2024

– Bardzo ciężko jest mi to przeżyć. Musimy zrobić mocną analizę, trener musi wyciągnąć wnioski. W dwie minuty straciliśmy dwie identyczne bramki. Jestem podgrzany tym meczem – powiedział kapitan Pogoni Szczecin w rozmowie z magazynem “Liga+ Extra”.

