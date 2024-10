Grabara i Kamiński grali w Bundeslidze. Niemieckie media oceniły ich występ

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grabara

Wolfsburg pokonany, Grabara i Kamiński ocenieni na czwórkę

VfL Wolfsburg kiepsko rozpoczął początek sezonu 2024/2025. Podopieczni austriackiego trenera Ralpha Hasenhuttla po siedmiu meczach zajmują dopiero 13. miejsce w Bundeslidze z dorobkiem 7 punktów. Nad strefą spadkową mają tylko 3 oczka przewagi. W niedzielę nie poprawili swojej sytuacji w starciu z Werderem Brema, gdzie mimo prowadzenia przegrali ostatecznie (2:4).

Warto odnotować, że od pierwszych minut w składzie Wolfsburga mogliśmy oglądać dwóch Polaków. Między słupkami tradycyjnie stanął Kamil Grabara, zaś na wahadle wystąpił Jakub Kamiński. Niemiecki portal waz-online.de ocenił poczynania naszych rodaków oraz ich kolegów. Według zagranicznego źródła obaj polscy piłkarze zasłużyli na notę 4 w skali 6-1.

– Przy pierwszym golu nie miał szans, przy drugim miał pecha, ponieważ piłka wślizgnęła się pod nim do bramki. Przy trzeciej i czwartej bramce nie mógł nic zrobić – ocenił występ Grabary portal waz-online.de

– Reprezentant Polski rozegrał mecz od początku do końca, ale popełnił kilka błędów w obronie – podsumował mecz Kamińskiego zagraniczny portal.

Grabara ma na swoim koncie 7 występów, w których puścił 16 goli i zachował jedno czyste konto. Mimo to bramkarz w bieżącym sezonie Bundesligi należy do najlepszych bramkarzy w lidze pod względem not magazynu Kicker. Jakub Kamiński również rozegrał jak na razie wszystkie siedem spotkań, a w starciu z Bayerem Leverkusen zaliczył asystę.

Następny mecz drużyna VfL Wolfsburg rozegra za tydzień w sobotę (26 października) z beniaminkiem St. Pauli.