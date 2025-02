Nowy właściciel Pogoni już działa. Wkrótce trzy transfery

Pogoń Szczecin oficjalnie została przejęta przez nowego właściciela, który od razu podczas konferencji prasowej zapowiedział nawet trzy transferu do zespołu i to jeszcze tej zimy.

Pogoń zapowiada wzmocnienia

Pogoń Szczecin właśnie oficjalnie została przejęta przez nowego właściciela. Na zorganizowanej dzisiaj konferencji prasowej ogłoszono nowe władze klubu, a ustępujący prezes Jarosław Mroczek podziękował za wszystkie wspólnie spędzone lata. Od dzisiaj więc władze w klubie sprawuje Nilo Effori, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ.

Nowe otwarcie w Pogoni to nie tylko ratowanie aktualnej sytuacji finansowej klubu, ale i inwestycje. Jak zapowiedział na konferencji prasowej nowy prezes Portowców, Nilo Effori, w najbliższym czasie, do końca tego tygodnia można się spodziewać wzmocnień w zespole Roberta Kolendowicza.

– W przypadku transferów zawsze konsultuję się z trenerem pierwszej drużyny. To on musi powiedzieć, które pozycje musimy wzmocnić. W przyszłym tygodniu dołączy do nas prawdopodobnie trzech nowych zawodników – powiedział Nilo Effori na konferencji prasowej Pogoni Szczecin cytowany przez portal “Meczyki.pl”.

Pogoń Szczecin do tej pory w zimowym okienku transferowym była bardzo pasywna na rynku transferowym. Do klubu nikt nowy nie dołączył przez złą sytuację finansową, a odeszło kilku ważnych graczy. To jednak nie stało na przeszkodzie, aby dobrze rozpocząć rundę wiosenną. Ekipa ze Szczecina ma bowiem na koncie komplet punków po dwóch meczach w 2025 roku.

