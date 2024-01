Pogoń Szczecin dotychczas w zimowym okienku transferowym nie przeprowadziła żadnego ruchu do klubu. Prezes Mroczek w rozmowie z "Meczykami" tłumaczy taką decyzję "filozofią" oraz "potrzebą stawiania na młodych".

IMAGO / KRZYSZTOF CICHOMSKI / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Jarosław Mroczek

Pogoń Szczecin w zimowym okienku jest dość spokojna na rynku

Dotychczas klub nie przeprowadził żadnego transferu

O powodach mówi teraz sam prezes Jarosław Mroczek

“Taka filozofia”

Pogoń Szczecin w ostatnich sezonach przyzwyczaiła nas do tego, że do końca liczy się w walce o czołowe miejsca w PKO Ekstraklasie. Szczecinianie w ostatnich latach dwukrotnie stawali na najniższym stopniu podium. Tym bardziej w aktualnych rozgrywkach liczono na medal innego koloru niż brązowy. O to może być trudno, szczególnie bez potrzebnych wzmocnień. O ich braku mówi teraz prezes Jarosław Mroczek.

– Taka jest nasza filozofia. Spotkaliśmy się z wieloma uwagami, że drużyna jest – delikatnie mówiąc – silnie zaawansowana wiekowo. W tym czasie trwała cały czas praca w akademii, mamy tam zdolnych chłopaków. Stąd decyzja, żeby duża grupa z nich pojechała na obóz do Turcji. Słyszę, że w sparingach nieźle wyglądają. Pogoń musi dawać szansę młodym, pokazywać ich na rynku, bo to – brzydko mówiąc – jest źródło finansowania – mówi w rozmowie z kanałem “Meczyki.pl”.

