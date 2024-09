Podolski o swoich planach na przyszłość i pracy w Górniku

Lukas Podolski poprowadził Górnik Zabrze do zwycięstwa w starciu z GKS-em Katowice, zdobywając dwie bramki. Doświadczony zawodnik podsumował spotkanie przed kamerą Roosevelta81.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Lukas Podolski

Lukas Podolski po meczu Górnik Zabrze – GKS Katowice

Lukas Podolski w trakcie trwającego sezonu zbierał sporo negatywnych opinii na temat swojej gry. W każdym razie w derbowej rywalizacji doświadczony zawodnik pokazał jakość, strzelając dwa gole. Jednocześnie dzięki trafieniom 39-latka Górnik Zabrze wywalczył cenne trzy oczka, mając obecnie 11 punktów na koncie. Po zakończeniu zawodów piłkarz spotkał się z dziennikarzami.

– Wiemy, jaka jest sytuacja w klubie. Pracujemy poza boiskiem. Mamy za sobą kilka spotkań w tej kampanii u siebie, gdy trybuny były wypełniane. Zrealizowaliśmy transfery, pozyskaliśmy sponsorów. Teraz potrzeba czasu, aby to wszystko się zgrało. Tylko dobra i mądra praca daje efekty – mówił Podolski przez kamerą Roosevelta81.pl.

– Po takim spotkaniu jak dzisiaj trudno dojść do wniosku, aby zakończyć karierę w maju. Nie można jednak myśleć już teraz tak, że po zwycięstwie wszystko jest ok. Cieszy to, że zakończyliśmy serię przegranych meczów. Dzisiaj było fajnie z tyłu i z przodu. Sezon długi. Może się jeszcze dużo wydarzyć – kontynuował zawodnik urodzony w Gliwicach.

Okazję na poprawę swojego bilansu Podolski będzie miał już w środku tygodnia. Wówczas ekipa z Zabrza zagra z Radomiakiem w Pucharze Polski. Z kolei w następnej kolejce ligowej Górnik zmierzy się w roli gościa z Legią Warszawa. Z kolei w ostatnim występie przed reprezentacyjną przerwą u siebie zabrzańska ekipa zmierzy się z Zagłębiem Lubin.

