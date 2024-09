Jan Urban ma dużo wątpliwości. Mimo że świetny mecz zaliczył Lukas Podolski

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jan Urban

Jan Urban po meczu Górnik Zabrze – GKS Katowice

Górnik Zabrze zakończył w sobotę serię przegranych spotkań. W roli gospodarza 14-krotni mistrzowie Polski pokonali GKS Katowice. Tymczasem po zakończeniu spotkania kilka zdań wyraził szkoleniowiec ekipy z Zabrza, co miało miejsce na konferencji prasowej opublikowanej przez klubowa telewizję klubu z Zabrza. Ciekawe słowa padły na niej w sprawie Lukasa Podolskiego.

– Lubię takie momenty. Lubię sprawiać ludziom radość, grając dobrze w piłkę i wygrywając. Wiedzieliśmy od dawna, że będzie komplet na takim spotkaniu. Wiedzieliśmy też, że mamy trzy porażki za sobą. Fajnie, że jedna i druga drużyna dostosowała się do tej atmosfery, która panowała na trybunach – mówił Jan Urban.

Szkoleniowiec zabrzańskiej ekipy wypowiedział się też na temat Lukasa Podolskiego, odnosząc się do pytania dziennikarza Rafała Musioła z Dziennika Zachodniego.

– Wiadomo, że pojawiają się różne głosy, że Lukas Podolski jest wolny i nie rusza się już tak jak dawniej. Wiem, że tak będzie i zdaję sobie z tego sprawę. Dzisiaj natomiast zagrał bardzo dobre spotkanie. Wyglądał na boisku bardzo dobrze, rozgrywając i kiwając. Przyjdzie jednak kolejny mecz i może czuć się gorzej. Dla mnie to normalna sytuacja, jeśli ma się taki PESEL. Patrzę natomiast na to troszkę inaczej. Jeśli gość 40-letni jest najlepszy na boisku, to mam dużo wątpliwości co do różnych rzeczy – rzekł Urban.

Zabrzański zespół kolejny mecz rozegra już w środku tygodnia przeciwko Radomiakowi w Pucharze Polski. Z kolei kilka dni później Górnik zmierzy się w lidze z Legią Warszawa.

