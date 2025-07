Górnik Zabrze może zdecydować się na wypożyczenie Wiktora Nowaka. 20-letni piłkarz Trójkolorowych może dołączyć do beniaminka PKO Ekstraklasy Wisły Płock, donosi serwis "Nafciarski.pl".

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Nowak może trafić na wypożyczenie do Wisły Płock

Górnik Zabrze latem sprowadził aż jedenastu nowych piłkarzy. Jednym z zawodników, który dołączył do zespołu Michała Gasparika jest Wiktor Nowak. 20-latek w ostatnim sezonie błyszczał w rozgrywkach Betclic 1 Ligi w barwach Znicza Pruszków, czym zapracował na transfer do Trójkolorowych.

Jednak duża rywalizacja w środku pola Górnika Zabrze sprawia, że Wiktor Nowak może od razu odejść na wypożyczenie. Sparingi przedsezonowe mogą sugerować, że nowy trener Trójkolorowych może decydować się na inne rozwiązania w pomocy, a młody zawodnik powinien dalej się rozwijać otrzymując regularne szanse występu. Kilka dni temu Szymon Janczyk z „Weszlo” donosił, że 20-latek może trafić do Polonii Bytom.

Teraz, serwis „Nafciarki.pl” donosi, że Wiktor Nowak może zostać wypożyczony do Wisły Płock. Źródło dodaje, że nie udało się ustalić, czy ewentualny transfer zawierałby wpisaną klauzulę wykupu. Co więcej, jak zauważa „Nafciarski.pl”, dla 20-latka byłby to powrót w rodzinne strony, bowiem występował przed laty w młodzieżowych drużynach Pegaza Drobin.

Wiktor Nowak przez ostatnie cztery sezony reprezentował Znicza Pruszków. Swoją przygodę rozpoczynał z zespołem U-19, potem trafił do rezerw, a w 2022 roku przebił się do pierwszej drużyny. Dotychczas rozegrał 92 spotkania w seniorskim futbolu, w których strzelił 11 goli i zanotował 8 asyst.

