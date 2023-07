Piłkarz Legii zapowiada walkę o mistrzostwo Polski. “Mamy mocniejszy skład”

Legia Warszawa przygotowuje się do startu kolejnego sezonu. W ostatnich tygodniach władze klubu poczyniły kilka jakościowych wzmocnień drużyny. Paweł Wszołek deklaruje gotowość do walki o mistrzostwo Polski.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Paweł Wszołek

Legia Warszawa zakończyła sezon 2022/2023 na drugim miejscu w tabeli

Teraz zamierza za wszelką cenę walczyć o mistrzostwo Polski

Szeregi Wojskowych wzmocniło już tego lata czterech zawodników

“Nie ma co szukać wymówek”

Sezon 2022/2023 Legia Warszawa zakończyła zdobyciem Pucharu Polski oraz drugim miejsce w Ekstraklasie. Raków Częstochowa był poza zasięgiem dla wszystkich drużyn, pewnie wygrywając mistrzostwo Polski. Teraz Wojskowi zamierzają stanąć do rywalizacji o krajowy tytuł.

Tego lata szeregi stołecznej ekipy wzmocniło już czterech zawodników – Marc Gual, Patryk Kun, Radovan Pankov oraz Juergen Elitim. Paweł Wszołek uważa, że obecnie zespół jest mocniejszy, niż w poprzednim sezonie. Sugeruje, że trzeba walczyć o najwyższe cele.

– Uważam, że mamy mocniejszy skład niż w poprzednim sezonie, a także liczniejszy, co jest bardzo ważne, rywalizując w kilku rozgrywkach. Nasza drużyna jest silna, będziemy grać o mistrzostwo Polski.

– Mamy jakość, szeroką kadrę. Obojętnie z kim byśmy nie grali, trzeba awansować do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, to najważniejsze. Będziemy do tego dążyć. Wiadomo, czeka nas długa podróż, ale to samo spotka też drużynę z Kazachstanu, która musi przylecieć do Warszawy. Nie ma co szukać wymówek – zapewnia skrzydłowy Wojskowych.

